Já deu para os campeonatos estaduais, né?!

Vão começar as semifinais do Campeonato Mineiro de 2026, nas quais América e Atlético se enfrentam de um lado da chave e Cruzeiro e Pouso Alegre do outro. Mas a quem interessa mesmo esta competição, assim como por outros estaduais? Acredito que apenas à Federação Mineira de Futebol e a alguns clubes do interior.

Não vejo motivo para que os estaduais continuem existindo e parece que os torcedores também não, visto o pouco público que tem comparecido aos estádios. Ainda mais que neste ano eles estão ocorrendo ao mesmo tempo que as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, as primeiras fases da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Convenhamos, é uma concorrência desleal.

Os organizadores do futebol nacional precisam encontrar um meio de manter os times menores em atividade o ano todo. Que eles não fiquem dependendo de fazer jogos contra os grandes, o que ocorre hoje não só em Minas, mas em estados como Rio, Rio Grande do Sul e Bahia. Poderiam fazer a quarta e quinta divisões regionalizadas.

Mas já perdi as esperanças de que isso vá ocorrer. E seguiremos tendo de ver jogos em gramados horríveis, estádios acanhados, sem estrutura para a arbitragem de vídeo e até mesmo sem iluminação adequada. Tudo isso em pleno Século 21. Haja paciência!

Aqui no nosso estado, a lógica é que Atlético e Cruzeiro se classifiquem para a decisão, não pelas campanhas, mas pela qualidade dos jogadores que dispõem. E aí, sim, vamos ter torcidas mobilizadas, não pela disputa do título, mas pela rivalidade.

O Galo vai em busca do hepta inédito em sua história, enquanto a Raposa quer justamente impedir isso. Aposto que os cruzeirenses ficarão mais felizes com impedir o feito adversário do que com o próprio título em si, pois sabem que ele não mudará nada na gloriosa história celeste – aliás, o hepta também não acrescentará muito no currículo atleticano.

O problema é que o estadual costuma mascarar os erros de quem é campeão, como observamos nos últimos anos. Basta ver a campanha pífia que o Atlético fez nos dois últimos Brasileiros. E em 2019 o campeão, Cruzeiro, acabou rebaixado à Série B, esta, sim, uma passagem que ficou marcada em sua história.

Já ouvi de gente bem informada sobre as coisas celestes que o técnico Tite poderá deixar o cargo ou ser demitido se não vencer o Mineiro. Será uma grande bobagem se a diretoria fizer isso.

Mudança no comando é normal, mas não por conta de resultado em uma competição tão pequena quanto o Estadual. A conquista ou a perda do título em uma decisão não pode servir para avaliar o trabalho de uma comissão técnica. Para isso, deve-se levar em conta o desempenho da equipe em todos os jogos. Se a conclusão é que o trabalho não avançou, que se faça a troca. Caso contrário, não será um jogo decisivo que mudará o panorama.

No caso do Atlético, ainda não entendi qual foi a intenção da diretoria em manter Jorge Sampaoli para esta temporada. Todos conhecem bem as qualidades e defeitos do argentino e não entendo como acharam que algo que não deu certo no ano passado poderia dar certo este ano. Se alguém puder me explicar, agradeço.

De qualquer forma, os dois maiores de Minas vão precisar passar por seus adversários nas semifinais. O América fez um bom jogo contra o Atlético na primeira fase, mas não o vejo com forças para vencer o rival em duelo de duas partidas. Já o Pouso Alegre surpreendeu o Cruzeiro logo na estreia de ambos no Mineiro, vencendo por 2 a 1 em pleno Mineirão, em jogo em que teve 37% de posse de bola e finalizou três vezes, contra 14 do adversário. Agora, porém, o panorama é outro, e não acredito que repetirá a dose. A ver.



POLÊMICA

Vinicius Júnior novamente acusa um adversário de racismo e aparecem aqueles para desmerecer o jogador brasileiro. Isso é uma tristeza. Não interessa se ele dançou na frente da torcida do Benfica ao comemorar o golaço marcado em Lisboa, pela Liga dos Campeões. Se ele realmente foi ofendido, deve tornar isso público mesmo e fazer o jogo parar.

Com racismo não se brinca. Temos de eliminá-lo não só do futebol, mas da humanidade.

