Meio de semana agitado para o futebol nacional

Outubro começa a todo vapor para os fãs do futebol. Ontem pela manhã, a CBF anunciou o calendário da modalidade no país para os próximos quatro anos, a partir de 2026, com muitas mudanças. À tarde, Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, nos próximos dias 10 e 14 de outubro. À noite, seis jogos movimentaram o Campeonato Brasileiro, cuja 26ª rodada será encerrada hoje com o que para muitos é uma verdadeira final, Flamengo x Cruzeiro, no Maracanã.

Vou começar pelo final, ou seja, o jogo desta noite. Para muitos, se o rubro-negro conquistar os três pontos, o Cruzeiro estará fora da disputa pelo título. Já se a equipe celeste vencer, colocará pressão no concorrente e aumentará bastante suas chances de ser campeão.

Pode ser, mas acredito que, independentemente dos resultados desta rodada, ainda há muito campeonato a ser disputado. O Flamengo, como time de melhor aproveitamento até o início da rodada, seguirá como aquele com mais chances de título: 53,4%, segundo o site Probabilidades do Futebol, mantido por integrantes do Departamento de Matemática da UFMG. Em segundo segue o Palmeiras (29,7%), com a Raposa aparecendo em terceiro, com 15,2%.

Assim, o jogo de hoje é importantíssimo, mas mais pela parte anímica do que em termos estatísticos. Nos pontos corridos, todo jogo é decisivo, ainda mais agora, quando entramos no terço final da disputa. Não adiantará, por exemplo, o Cruzeiro ganhar do Flamengo no Maracanã lotado hoje e tropeçar diante do lanterna Sport, domingo, no Mineirão, que certamente também receberá grande público.

E o time carioca ainda tem um jogo a menos neste momento, justamente contra o rubro-negro pernambucano, fora de casa, em data a ser marcada pela CBF. Já o Palmeiras tem dois jogos a menos que o time azul, contra Juventude – previsto para 11/10, às 19h, no Allianz Parque – e contra o Santos, fora de casa, ainda sem previsão de disputa.

Essas partidas atrasadas acabam influenciando no resultado final do Brasileiro, pois são jogadas em situações distintas das que ocorreriam na data original. O ideal é que todas as equipes tivessem o mesmo número de jogos, mas é difícil em um calendário tão apertado quanto o nosso.

Foi pensando nisso que a CBF resolveu fazer mudanças a partir do ano que vem, diminuindo estaduais, ampliando o tempo de disputa do Brasileiro e democratizando ainda mais a Copa do Brasil, além de ter criado um novo torneio regional, a Copa Sul-Sudeste, a ser disputado para quem não estiver nas competições organizadas pela Confederação Sul-Americana (Conmebol). A entidade que rege o futebol nacional calcula que, para os clubes da Série A, o número de partidas por temporada diminuirá em até 15%, com a redução dos estaduais e a entrada na quinta fase da Copa do Brasil.

O problema é que já no começo do ano que vem pode haver conflito de datas entre o Brasileiro e as fases preliminares da Libertadores. Se uma solução não for encontrada, a nossa principal competição já pode começar com asteriscos na tabela.



EVOLUÇÃO

O Atlético vem evoluindo sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, que fez mudanças profundas na forma de jogar da equipe. Porém, continua com alguns problemas, como as finalizações, o que ficou claro no empate por 0 a 0 com o Juventude, na noite da última terça-feira (30/9).

Também precisa superar as contusões que tanto têm atrapalhado a equipe. A última vítima foi Júnior Santos, que rompeu o tendão adutor da coxa direita justamente quando estava crescendo de produção.





