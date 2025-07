Espetáculos nos estádios dos EUA

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes é um sucesso, ao menos no Brasil. Mesmo entre os torcedores de agremiações que não estão disputando o torneio, os jogos chamam atenção e viraram motivos de bons debates, nos ajudando a entender melhor o que ocorre no nosso futebol e no futebol de outros continentes.

Na véspera do início das quartas de final, considero que apenas três resultados foram surpreendentes até agora, um deles logo na primeira rodada da fase de grupos e pelo placar elástico: a goleada do Paris Saint-Germain sobre o Atlético de Madrid por 4 a 0. E também as vitórias de Fluminense e Al-Hilal sobre Inter de Milão e Manchester City, respectivamente, nas oitavas de final.

Os demais, incluindo os triunfos do Botafogo sobre o PSG e do Flamengo sobre o Chelsea, ambos na fase de grupos, estão dentro da normalidade. Afinal, como já escrevi neste espaço, os gigantes europeus, apesar da qualidade superior, estão entre o fim de uma temporada e o início de outra, o que influencia no desempenho, ainda mais quando não se trata de jogo decisivo.

Os dois resultados citados foram na segunda rodada e depois de estreias com vitórias dos times envolvidos – quem ganhou encaminhou a classificação, enquanto os derrotados ainda tiveram outra chance de confirmar a vaga.

Agora restam apenas oito equipes na disputa, sendo duas alemãs – Bayern de Munique e Borussia Dortmund –, duas brasileiras – Fluminense e Palmeiras –, uma espanhola (Real Madrid), uma francesa (PSG), uma inglesa (Chelsea) e uma saudita (Al-Hilal). Apesar da campanha surpreendente do Tricolor das Laranjeiras e do time de Riade, ainda vejo os europeus como favoritos ao título, especialmente o que sair vencedor do duelo Bayern x PSG, marcado para sábado e que tem tudo para ser uma aula de futebol. Já a equipe merengue corre por fora, até porque, se passar pelo Borussia, será adversária de um dos citados acima.

Do outro lado do chaveamento, vejo equipes com menos chances, mas, como sempre, posso estar completamente errado. Entre Fluminense x Al-Hilal e Palmeiras x Chelsea, prevejo um duelo dos cariocas contra os ingleses nas semifinais. Mas os sauditas têm bons jogadores e mostraram uma aplicação tática invejável contra o City. Já o Verdão precisa mais uma vez tirar um coelho da cartola para avançar, como fez Paulinho no duelo brasileiro das oitavas de final.

Independentemente dos resultados, espero que as equipes proporcionem grandes espetáculos. Como ocorreu na maioria dos 56 jogos disputados até agora.



CAUTELA

Além de bons jogos e do embate entre as diversas escolas do futebol mundial, a Copa do Mundo de Clubes tem sido marcada pelas paralisações das disputas em função de condições climáticas adversas ou mesmo a possibilidade de isso ocorrer. Quem já foi aos EUA sabe que os norte-americanos são obcecados com segurança e o que para muitos é excesso de zelo, para eles é apenas protocolo de segurança.

Para nós, brasileiros, então, tudo parece exagerado. Afinal, somos uma população conhecida pelo otimismo, que prefere confiar na providência divina a tomar as medidas preventivas indicadas em situações que podem colocar vidas em risco.

Mesmo em Minas, onde aprendemos cedo que “é melhor prevenir do que remediar” ou que “canja de galinha e prudência não fazem mal a ninguém”, costumamos abusar da sorte. Mas o Mundial em curso nos estádios estadunidenses pode mudar um pouco isso e nos ensinar a ser mais cuidadosos. É para o nosso próprio bem.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.