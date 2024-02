Máscara colorida de carnaval, em meio a muito confete e serpentina, destaca como o evento é o mais popular no Brasil, quando as pessoas buscam se divertir e manter a qualidade da saúde mental

O carnaval é uma das festas populares mais esperadas por milhares de brasileiros. Afinal, não é à toa a existência do ditado popular que “o ano só começa depois do carnaval”. A verdade é que os dias de folia influenciam profundamente o comportamento das pessoas em sociedade, sendo perceptível que se trata de um momento único, raramente visto em outra época do ano.

Entretanto, o questionamento está em porque, exatamente, o carnaval possui uma aura diferente? O motivo está diretamente ligado às emoções, sendo uma ocasião em que os desejos reprimidos ao longo do ano podem ser exteriorizados.



Uma característica perceptível está nas fantasias. A criatividade é gigantesca e, quanto mais diferente, colorida e brilhante, mais atrativa é. A imaginação não pode ser completamente exposta no cotidiano, uma vez que não combina em um ambiente de trabalho, por exemplo, porque existem regras, ou seja,

Não é à toa que as festividades são reconhecidas como uma válvula de escape para a realidade, muitas vezes difícil, permitindo um mundo à parte em que o que importa é o próprio interesse em aproveitar a vida. Durante os cinco dias, todos podem viver, tecnicamente, como bem desejarem, se soltando, expondo as emoções mais profundas e anseios, esquecendo os problemas ou julgamento dos outros, até porque, eles também estão ali para se divertir.

Por essa razão, as festividades também se tornam profundamente benéficas para a saúde mental. O motivo está na interação, recreação, alegria, músicas e fantasias, propiciando conexões, independentemente das diferenças, diminuindo o nível de estresse. O privilégio também se estende para quem não gosta da “bagunça” e prefere aproveitar o tempo para descansar e relaxar.

Apesar das vantagens, ainda é preciso pensar nas consequências dos atos. Após o fim da festa, a vida volta ao normal, por isso, aproveitar de maneira saudável e consciente garante uma melhor folia e um melhor retorno dela.