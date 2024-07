EXCLUSIVO - Dez meses após a morte de MC Marcinho, 'Garota nota 100' foi regravada com a voz do funkeiro pelo grupo de pagode Sorriso Maroto e Delacruz com direito a lançamento do clipe no programa TVZ, do canal fechado Multishow. Entretanto apesar da celebração e inúmeras entrevistas dadas à imprensa pelos artistas envolvidos na regravação da música, o caso já foi parar na Justiça.

Este colunista descobriu em primeira mão que a música pertence a Link Records, gravadora da qual o DJ Marlboro é integrante, e que possui desde 2005 - em contrato - 100% de exclusividade pela interpretação da música. Dessa forma a música não poderia ter sido lançada no mercado e distribuída pelas plataformas musicais sem a devida autorização do DJ Marlboro.

A equipe da Link Records já acionou o departamento jurídico para derrubar a canção do mercado e o devido recolhimento dos valores que estão sendo supostamente arrecadados de forma ilegal pela família do MC, além do grupo Sorriso Maroto e Delacruz. De acordo com pessoas ligadas a Link Records, mesmo que MC Marcinho tivesse deixado qualquer procuração em nome da viúva, a família não poderia ter passado por cima do contrato assinado com a Link Records e negociado com outros artistas a interpretação da música 'Garota nota cem".

Este colunista também teve acesso exclusivo ao contrato, e confirmou que a cláusula que cede a interpretação da música para uso exclusivo da gravadora do DJ Marlboro é facilmente encontrada na segunda condição acertada no documento. "O artista outorga a LINK plena e absoluta exclusividade de suas interpretações para gravações e por esta razão se obriga a não interpretar para gravações durante a vigência desse contrato, seja para si ou para terceiros, no Brasil ou no exterior, em caráter de intérprete solista ou integrante de conjuntos, ainda que não seja mencionado em seu nome civil ou pseudônimo."

Outro ponto importante de considerar neste caso é que a música foi lançada pelas redes sociais do próprio MC Marcinho, hoje gerenciada pela família do músico. Dj Marlboro não ficou sabendo pelo perfil do cantor, pois estranhamente havia sido bloqueado no Instagram de Marcinho após sua morte e antes que as publicações fossem divulgadas. Pessoas próximas ao Marlboro contam que o artista garante que MC Marcinho faleceu sem ter bloqueado o amigo, e que, inclusive, fez uma foto lamentando a morte do colega e chegou a marcar o perfil do músico normalmente na publicação.

Ainda de acordo com informações obtidas em primeira mão por este colunista, o jurídico do DJ Marlboro está ingressando na Justiça para derrubar a música de todas as plataformas e pedir a devolução de todo e qualquer dinheiro arrecadado com o lançamento ilegal da canção sem autorização da gravadora. Todas as ações compensatórias pela quebra do contrato também estão sendo tomadas contra a família de MC Marcinho, que estariam como os responsáveis pela negociação com o Sorriso Maroto e Delacruz.