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Enquanto Tarciana Medeiros balança no comando do BB, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, também não está seguro, a depender do redesenho das alianças do Governo Lula IV com o Centrão. Padrinho de Vieira, o senador eleito Arthur Lira (PP-AL) deve perder a vez da indicação para o aliado Hugo Motta (Rep), presidente da Câmara que deve se reeleger com o apoio do Palácio. O nome de Motta para a Caixa é o atual Vice-Presidente de Governo do banco, José Marcos de Carvalho Araújo, que tem simpatia dos palacianos. Ele assumiu o cargo em agosto de 2025. O plano B é o diretor-presidente da Caixa Seguridade, Gustavo Portela.

Ilimitado (com o seu)

A oposição, que entrou forte na Câmara e Senado a despeito da derrota de Flávio Bolsonaro, não vai deixar a primeira-dama Janja da Silva em paz. Já se discute um pente-fino em toda a sua agenda. Entre portas, deputados brincam que ela viaja com “cartão corporativo black carbon presidencial unlimited e sigilo infinito”.

Bahia é alegria

Um importante senador se encantou com o paradisíaco litoral sul da Bahia e continua comprando terras por lá. Não satisfeito, ainda, já manda terraplanar algumas.

Memorial

A caminho do encerramento da carreira política daqui a quatro anos, o presidente mais longevo do Brasil não tem ainda projeto de uma autobiografia. Mas tem material de sobra – e põe sobra nisso. Personagem discreto no seu cotidiano desde o 1º mandato, o fotógrafo Ricardo Stuckert registra em fotos e vídeos quase diariamente as agendas do presidente. Tem o maior e mais invejável acervo de Lula.

Cadê o dinheiro?

Mais de 17 clínicas de imagem do DF que atendem pelo SUS estão sem receber repasses do Governo há mais de quatro meses. Nesta segunda-feira, representantes das clínicas terão uma reunião com integrantes do GDF para tentar solucionar a questão.

Ponto final

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Fazer o circuito Liz Arden com dinheiro do povo é fácil e prazeroso. Ninguém quer viajar para ajudar a combater a fome no Gabão ou esticar um passeio na Somália.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.