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Emissários federais enviaram sinais ao mercado de que Tarciana Medeiros dançou no comando do Banco do Brasil. Com capital misto e não apenas federal como a Caixa, o BB sofre pressão dos sócios. Lula deu um basta. A quem acredita que vai melhorar, vem a bomba. O futuro presidente é da cota de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, que tem apoio discreto do Palácio para a reeleição.

No sal

Eduardo Paes (PSD-RJ) nadou, nadou, reclamou, chorou e morreu na praia. Pressionado por apoiadores que sonharam com seu Governo, o ex-prefeito foi avisado por aliados cariocas com conexões em Brasília de que não tem apoio nenhum do presidente Lula e de nenhum ministro do TSE sobre sua demanda de um 2° turno sub judice. E que o PT já prepara candidatos próprios para a prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro.

Grilagem

Comunidades tradicionais do Oeste da Bahia denunciaram ao Governo da Alemanha que empresas associadas à grilagem no Cerrado fornecem soja para a cadeia de carnes do país. A denúncia foi protocolada junto ao Escritório Federal de Economia e Controle de Exportações (BAFA). Após o protocolo, representantes brasileiras se reuniram, em Berlim, com integrantes do Governo alemão para debater o caso e cobrar providências.

Mercado da Black

Enquanto consumidores de outros países demonstram cautela com os gastos, o brasileiro disposto a abrir a carteira na Black Friday de 2026. Pesquisa da Sinch revela que 43,7% dos entrevistados no País pretendem gastar mais neste ano, ante 25% na média internacional. O levantamento ouviu 2.501 consumidores em oito países, incluindo 350 brasileiros, e aponta o Brasil como um dos mercados mais otimistas para a temporada de promoções.

IA & 5x2

Com a adoção da jornada 5x2 em dezembro, a IA pode se tornar a aposta das empresas para noites e fins de semana. Dados da empresa Magnotech Gestão revelam economia de até 480 horas mensais em uma única equipe e ampliação para atendimento 24h sem plantonistas. Para o especialista Mateus Magno, a tecnologia poderá realizar o trabalho da madrugada, garantindo o cumprimento da lei, sem abandonar o consumidor.

Critério de escolha

A reputação de uma empresa influencia o interesse por uma vaga de emprego para 84,7% dos profissionais, segundo pesquisa da Serasa Experian, realizada com 1.907 pessoas. Dos entrevistados, 58,2% consideram esse fator muito significativo e 26,5% afirmam que ela pesa na decisão. Cultura, ambiente de trabalho (26,8%) e tratamento aos funcionários (24,4%) são fatores que contribuem para o bom conceito da empregadora.

ESPLANADEIRA

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