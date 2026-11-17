Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os palacianos da transição das eras Lula III para a IV acompanham de perto as articulações do senador Rogério Marinho para a presidência do Senado – ele tem chances reais de derrubar a reeleição do neoaliado do Governo, Davi Alcolumbre. Caso Marinho obtenha êxito em fevereiro para o comando da Casa, o presidente Lula da Silva já tem na mesa uma equação: Tira Rodrigo Pacheco do Tribunal de Contas da União e o promove a ministro do STF, na atual vaga aberta. Neste caso, Alcolumbre é alçado substituto de Pacheco no tribunal administrativo. Neste cenário, os palacianos trabalham com um acordo com PL do Senado para garantir Pacheco no Supremo. Entra nessa conta também Gleisi Hoffmann, derrotada para o Senado e cotada para o TCU. Ela ganharia um ministério, num acordo de bancadas das duas Casas.

Cadê o ajuste?

O mercado não viu ajuste fiscal ou corte de gastos até agora nos anúncios de Lula da Silva. Descobriu, sim, um ajuste de... Orçamento. O gasto continua lá, só será contingenciado ao humor do Governo, mexendo numa e outra conta.

Voltei

Quem prova do Poder não fica longe de Brasília. Após temporada boa na sua Bahia – até como chefe do sistema Penitenciário – o ex-ministro de Lula da Silva, e ex-deputado Geddel Vieira Lima voltou a circular discretamente pela capital. Foi visto no Restaurante Lakes na quarta (10) com o presidente da Agência Nacional de Mineração, Mauro Sousa. Aliás, a Bahia tem minerais de terras raras no Sul do Estado.

Ciscando terra

Ex-ministro da Agricultura de Dilma Rousseff, Nery Geller era este ano o candidato a deputado federal preferido dos barões do agronegócio de Mato Grosso. Mas teve pífios 38 mil votos. O Escândalo do “Arrozgate” no início da gestão Lula III enterrou seu nome no agro e seus projetos – sem previsão de colheita... Entre portas, Geller trabalha para presidir a Conab ou ser secretário-executivo do MAPA no Lula IV.

Renova & Segurança

Diante das perspectivas abertas pela PEC da Segurança, aprovada no Senado, o RenovaBR promoveu, em São Paulo, encontro com seus alunos para debater o tema com prefeitos e gestores municipais. “Segurança pública é a demanda que mais chega ao poder local, e quem governa precisa estar preparado para responder com qualidade”, afirma Rodrigo Cobra, diretor-executivo do RenovaBR.

Menu das canetinhas

Estudo realizado pelo PiniOn aponta que 60,7% dos usuários de canetas emagrecedoras buscam porções menores em restaurantes e aplicativos de delivery. Já 53% pagariam o mesmo valor por uma porção reduzida, mas com condicionantes. O estudo foi feito com 2.372 pessoas. Para 70,4% delas, a mudança na alimentação alterou hábitos de consumo em casa, impactando o varejo, a indústria de alimentos e as farmácias.

ESPLANADEIRA

#Advogados Rodrigo Baraldi, Rafael Teles e Agnaldo Utuari criam Vanguardian Club, com apoio da Moovr. #TechMind Experience foi realizado sábado, no Mackenzie (SP). #Anderson Schreiber lança hoje "Supremos Dilemas" (Ed. Nova Fronteira), na UFPR (Curitiba). #Aos 96 anos, Lima Duarte estrela campanha do Banco Bmg sobre potencial de consumo 50+. #Emerson Fittipaldi renova contrato para ser consultor técnico dos pneus Magnum Tires. #Grupo Genial reforça Compliance com a contratação de Gabriela Metz Brea, ex-JP Morgan. #Summit Mulheres que Inovam acontece quinta-feira (19/11), online, das 16h às 20h: Insç: tinyurl.com/4nwexfap. #Topaz aponta resiliência do consórcio e pressiona modernização tecnológica das administradoras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.