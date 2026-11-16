Segurando Tarciana...

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Não é segredo nos altos escalões da República que quem segura a presidente do Banco do Brasil no cargo é a primeira-dama Janja da Silva, sua madrinha ao lado do fundo trilionário BlackRock, parceiro do BB. Mas a fila para seu cargo é imensa. Bem antes do resultado desastroso do lucro no 3º trimestre. Há semanas, houve discussão forte entre emissários do presidente Lula da Silva e do apetitoso presidente do Senado, o insaciável Davi Alcolumbre, tutor de um grupo que almeja a poltrona do bancão. Lula peitou e vai segurar Tarciana. Por ora, preferiu o desgaste. O pior está por vir, garantem os que conhecem os extratos do BB. O banco terá de aportar R$ 1 bilhão para segurar a operação deficitária (e questionável internamente) da CASSI, a Caixa de Assistência dos Funcionários do BB, o plano de saúde dos servidores de carreira.

Rara$

Uma alta figura da Esplanada tem aparecido nas fotos com o presidente Lula da Silva nas viagens internacionais. O ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira está incumbido de tratar de minerais de terras raras com seus pares dos países visitados.

DG do Jetom

Chefe da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues figura como conselheiro de Riscos do BNDES com jetom de pouco mais de R$ 10 mil mensais. Consultada se ele participa de mais conselhos de estatais ou autarquias, a assessoria ainda não respondeu.

Tá sobrando

Enquanto o operacional reclama entre portas da demora e do baixo valor de reembolso de diárias nas operações, ontem, na tradicional corrida de rua promovida pela PF, o helicóptero da corporação queimava seu querosene sobre os atletas em Brasília.

Fiasco com o seu

Bancada por dinheiro público (Assembleias pagam anuidades) a União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), com mais de mil filiados, pagou mico no aniversário de 30 anos. O evento no 5 estrelas Royal Tulip, em Brasília, reuniu 40 pessoas – incluindo o staff. A Unale tem patrocínio de marcas como British American Tobacco (BAT), ABRASCE, ABRALATAS e BB. Nos bastidores citam R$ 1 milhão na festa fazia.

CNH acessível

Quem tira a 1ª habilitação e comete um deslize no trânsito sem relação com a forma de dirigir não deve ficar sem a CNH definitiva por causa disso. Um projeto que trata desse tema foi aprovado Câmara . O substitutivo do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) da Lei 1662/26 determina que infrações apenas administrativas não impeçam a obtenção da CNH definitiva após um ano com a Permissão para o condutor.

Renova & Segurança

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Diante das perspectivas abertas pela PEC da Segurança, aprovada no Senado, o RenovaBR promoveu, em São Paulo, encontro com seus alunos para debater o tema com prefeitos e gestores municipais. “Segurança pública é a demanda que mais chega ao poder local, e quem governa precisa estar preparado para responder com qualidade”, afirma Rodrigo Cobra, diretor-executivo do RenovaBR.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.