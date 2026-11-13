Vice eleito, Falcão e Furlanetti, da XP, se encontram em SP no Comunitas

Rafael Furlanetti, sócio da XP e presidente da Associação Nacional das Corretoras de Valores (ANCORD), encontrou-se nessa sexta-feira (13) com o vice-governador eleito de Minas, Luís Eduardo Falcão, no Encontro de Líderes Comunitas 2026, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O evento reuniu nomes da política e da economia em torno da gestão pública, como o governador eleito do ES, Lorenzo Pazzolini (Republicanos), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP-MS), os governadores eleitos do Maranhão e do Pará, Eduardo Braide (PSD-MA) e Daniel Santos (Pode-PA), respectivamente, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD-PE). Também prestigiou o evento com o grupo a economista Ana Paula Vescovi, ex-secretária do Tesouro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A iniciativa é da Comunitas, presidida por Regina Esteves, que aproxima lideranças públicas e privadas para discutir soluções para o desenvolvimento do País.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.