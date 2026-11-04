O consórcio

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Desde meados de 2023 a Coluna tem publicado que a governabilidade de Lula da Silva III passa numa inédita parceria identitária além do Congresso: um consórcio com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal tem garantido suas posições políticas. Fica a cada dia mais evidente com o pedido, por Alexandre de Moraes, de apreensão do passaporte do adversário Flávio Bolsonaro apenas sete minutos após o resultado da eleição. Com o presidente da Corte, Edson Fachin, enterrando investigação sobre os R$ 129 milhões do contrato da esposa de Alexandre de Moraes com Banco Master. E com Gilmar Mendes arquivando inquérito sobre a fake news do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) contra Alfredo Gaspar, vice de Flávio, no qual o acusaram de pedofilia sem provas, mesmo inocentado pelo Supremo. O pacotaço de cerco e bondades ocorreu depois da reeleição.

O anti-herói

O deputado André Janones, “general” digital de Lula, desembarcou em Buenos Aires para ajudar Cristina Kirchner contra o presidente Javier Milei com essas credenciais: uma lei Maria da Penha nas costas, uma reconhecida (e não punida) rachadinha salarial no gabinete, e tocando um grupo de WhatsApp incentivando campanha do medo, de ódio, e até com fake news contra Flávio Bolsonaro. Os argentinos já têm a ficha corrida.

Esse e-Gov...

Além de dar bug nacional há mais de mês no aplicativo por smartphone para assinaturas digitais, o e-Gov, do Governo Federal, agora começa a dar dor de cabeça para os empresários. Ontem houve inconsistência nacional no sistema para emissão de notas fiscais de empresas enquadradas no SIMPLES.

Cibersegurança

O custo médio de uma violação de dados no Brasil em 2026 chegou a quase R$ 7,5 milhões, maior valor registrado pelo levantamento anual da IBM. Um dos fatores é o avanço da IA, que amplia o alcance dos ataques digitais. Os números repercutem nas indenizações do Seguro Cibernético. Os desembolsos, de acordo com dados da CNseg, passaram de R$ 83 milhões até julho deste ano, alta de 286% na comparação com 2025.

Débitos Free Flow

A despeito da polêmica de cobrança ou anistia em debate no Congresso Nacional, motoristas que passaram pelo pedágio Free Flow e não pagaram as tarifas têm até dia 16 para regularizar os débitos. “Nossa orientação é que ninguém deixe para a última hora e faça o pagamento pelos canais oficiais”, destaca Marco Aurélio Barcelos, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).

ESG em alta

Pesquisa global do Bureau Veritas com 600 empresas aponta que as que priorizam a sustentabilidade deve chegar a 58% até 2028. O estudo mostra que 25% dos líderes afirmam ter a agenda incorporada ao modelo de negócio, enquanto 27% indicam auditorias e certificações independentes entre as prioridades de investimento. Outros 56% afirmam haver consenso interno sobre as pautas ESG.

ESPLANADEIRA

#Adriana Vieira Lomar lança amanhã livro "Onda Cabocla" e bate-papo com Claudia Lage, na Janelas de Laranjeiras (RJ). #Mulheres Que Inovam ganha hoje e amanhã espaço exclusivo no Conecta IA, no DF. #Hospital Brasília (Rede Américas) realiza 1ª cirurgia cardíaca com robô. #PUC-Rio promove até sexta Corredor Cultural - grátis e aberto ao público. #/asbz realiza ação em apoio a 400 crianças de Jardim Panorama. #FenaCap participa amanhã de encontro sobre educação financeira em João Pessoa (PB). #Afya Unigranrio realiza quinta (5) e sexta (6) Aulão ENEM gratuito e aberto ao público em Duque de Caxias e na Barra da Tijuca (RJ). Inscrições: estude.afya.com.br/med/inscricao.

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