Que astro!

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Não faltam interesses de grandes produtoras e renomados cineastas na filmografia da grande tragédia que virou a vida de Daniel Vorcaro. Produtoras sondaram pelo menos quatro plataformas internacionais de streaming, conta fonte do setor de audiovisual. O script é hollywoodiano: entre tantas coisas escandalosas já reveladas, há casos hilários como ele pagar R$ 60 mil a um atleta para correr 30km com seu smartwatch, só para encantar uma suíça; e mandar um cabeleireiro em seu jatinho para a Europa apenas para arrumar o cabelo de uma modelo. Tem o mega iate de R$ 700 milhões encomendado a um estaleiro alemão, e a festa de noivado de R$ 200 milhões na Itália – com shows exclusivos de Andrea Bocelli e Ben Harper para o casal. Um influencer (que também é alvo da Polícia Federal) detém os direitos da imagem de Vorcaro para Doc TV ou filme – e não foi encontrado pela reportagem, porque... teve o celular apreendido.

BB gritou

A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) entrou no debate para defender a manutenção do BB como banco público – diante de indicativos de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema de que privatizarão caso um deles vença a eleição. O BB é superavitário, com lucros líquidos trimestrais bilionários, e empresa de capital misto – o Governo é sócio-majoritário. A ANABB soltou nota. Veja no site da Coluna.

Suprema Parentada

Em agosto de 2023, os ministros do STF liberaram, numa ação julgada em plenário, seus parentes próximos advogados ara atuarem em ações na Corte, sem conflitos de interesse. Cenário de hoje (não necessariamente todos defendem processos no Tribunal): Ex-esposas de Dias Toffoli e Gilmar Mendes; esposa de Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes; e filhos de Luiz Fux e Kassio Nunes andam por ali.

Saída honrosa

Depois do placar de 5 a 2 no TSE contra a candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do DF, o candidato deve acionar o seu plano B para uma saída honrosa: colocar o nome em leilão e aparecer na TV pedindo voto pra algum adversário, chamando o seu espólio para o voto a novo candidato. Obviamente, sob acordo futuro na gestão. Ou será isso, ou Arruda vai fechar a tampa de seu caixão eleitoral de vez.

Ciro Vaivém

O senador Ciro Nogueira, que luta para se reeleger, está em cima do muro no Piauí – como praxe do centrão que representa. Sentiu cheiro de vitória de Lula da Silva há dois meses e começou a elogiar o presidente no Estado. Essa semana, ao ver que Flávio Bolsonaro (PL) empatou, já indicou que pode apoiar a quem era aliado até recentemente. Até o fechamento desta edição, não tinha se decidido publicamente.

Rio de indecisões

Caiu o reinado do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) ao Governo do Rio de Janeiro. Até poucos meses atrás, ele venceria no 1º turno, mas as pesquisas mostram a cada semana mais a ascensão de Douglas Ruas (PL) ao passo que ele é apresentado ao povo como candidato de Flávio Bolsonaro no Estado. Analistas ouvidos pela Coluna apontam que semana que vem ele aparecerá colado em Paes, numa diferença de cinco pontos apenas.

ESPLANADEIRA

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.