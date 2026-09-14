Queimando a língua

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Não bastassem as acusações de Jair Bolsonaro sobre a legitimidade e segurança das urnas eletrônicas – que o levaram à cadeia – agora é o presidente Lula da Silva (PT) quem queima a língua a 20 dias da eleição. Repercutiu muito mal no Tribunal Superior Eleitoral – das hostes aos ministros, dos técnicos aos juízes auxiliares – a fala do presidente, há dias em Teresina, citando risco de “falcatrua” na eleição e cobrando lisura no procedimento. Piauí é a terra natal do ministro presidente do TSE, Kassio Nunes – indicado por Bolsonaro. Até ontem, não há registro de que nenhum presidente vá enviar comitivas para acompanhar a eleição no Brasil – tampouco os Estados Unidos, a quem Lula sugere que pode influenciar no pleito. O TSE confirma que pelo menos sete organizações internacionais de renome vão acompanhar em Brasília a totalização das urnas, entre elas comitivas da OEA, Parlasul e União Europeia.

Mais mercado

Organizada pelo Ministério da Agricultura, a auditoria presencial realizada pela autoridade sanitária da Indonésia, ocorrida entre junho e julho, habilitou 21 frigoríficos brasileiros para exportação de carne e miúdos bovinos para o país asiático. O total de estabelecimentos autorizados a atender os indonésios saltou de 52 para 73. Os novos liberados para a exportação são do AC, GO, MT, MS, PA, PE, RS, RO, SP e TO.

Voto & mercado

A poucas semanas das eleições, o presidente Lula dosa sua agenda por cálculo eleitoral, explorando temas como a taxação das blusinhas e o fim da escala 6x1, mas evitando desgaste com temas espinhosos. Segue fora da pauta, para citar um caso, a dragagem do Rio Tapajós na região Norte, autorizada pela Marinha e pela SEMAS, paga pelo setor privado para manter a navegabilidade do Arco Norte e conter o custo do frete.

Aldeia Maracanã

Deve ser desfeita a promessa de compra e venda do terreno da Aldeia Maracanã (ao lado do estádio), antigo Museu do Índio, realizada em 2013 entre a Conab – detentora do espaço – e o Governo do Rio de Janeiro. O acordo previa pagamento de R$ 60 milhões pelo Estado, que quitou pequena parte do valor. Em posse da União, a intenção é transformar a Aldeia em reserva indígena. Lá vivem 14 famílias de diferentes etnias.

CEOsTur

O Brasil deve movimentar US$ 35,8 bilhões em viagens corporativas em 2026, crescimento de 13,8% em relação ao ano anterior, segundo a Global Business Travel Association (GBTA), e será tema do Academia Flow Summit, no dia 18/9, no Fairmont Copacabana (RJ). O encontro reúne especialistas para discutir como a IA, as estratégias e os fatores humanos estão redesenhando o setor. Insc: academiaflowsummit.com.br.

Ponto Final

A grande verdade no STF é que eles perderam a vergonha na cara. Não admitem erros, não abrem mão de cargos e benesses, e apontam culpados para todos os lados, menos dedos para a própria consciência. E a culpa vai sobrar para a sociedade que cobra a moralidade. Aguardem.

ESPLANADEIRA

#SumUp obtém licença para atuar como financeira e Mariana Lazaro é CEO. #Afya Unigranrio e SEMUNI oferecem dia 19/9 orientação jurídica na "I Corrida e Caminhada Rosas Negras". #Sant Clair de Castro Jr. (Mobiauto) lança livro "O Voo do Empreendedor". #CAIXA Consórcio e CNP Assurances ampliam portfólio de veículos leves. #Saul Jarcober Nurkin foi campeão de Bodybuilding Natural, em Singapura. #Mangaratiba (RJ) recebe dia 15/9 seminário Raízes do Amanhã sobre ancestralidade, território e sustentabilidade.

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