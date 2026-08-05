No Oriente

Foragidos com mandado de prisão, Mohamad Hussein Mourad, o Primo, e Roberto Augusto Leme, o Beto Louco, estariam escondidos no Líbano, protegidos por facção local. Eles foram citados em 1ª mão pela Coluna há mais de ano como controladores da Copape – com redes de postos ligados ao PCC. Mas quem está suando frio com medo de ser preso é um presidente de partido no Brasil, por ligação com a dupla – em sociedade com jatinhos que voavam para fazer RP com políticos.

PT em chamas

Estado onde Lula da Silva tem forte apoio, o Pará vê o PT, partido do presidente, em pé de guerra. O senador Beto Faro, que já tem o filho deputado federal, lançou a esposa para a Câmara dos Deputados também. Controlador da Executiva estadual, é forte no interior e nas classes B e C, mas aliados reclamam espaço e atenção para além da família. Depois dos Barbalho, em 2027 pode ter a família mais poderosa por lá.

Polícia Digital

O Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo monitora mais de 1.980 alvos e, desde sua criação do NOAD em junho, funciona 24h e salvou 406 vítimas de 1.108 ataques online. É força-tarefa que atua na prevenção e investigação de crimes cometidos ou planejados no ambiente virtual. Reúne policiais civis, militares e peritos digitais que monitoram redes sociais, jogos online e fóruns.

Sua casa

O Governo Federal soltou licitação para construir 4.221 casas populares na Bahia e 664 em Pernambuco, através do Ministério dos Povos Indígenas e das Cidades – com pagamento pela Caixa no total de R$ 500 milhões. O projeto depende da demanda pelas unidades e do aval dos ministérios do cadastro do beneficiário.

Nosso ouro

O mercado do ouro cresceu estupendamente de meses para cá, principalmente com a derrocada da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E os bancos europeus, China e Rússia estão comprando mais o metal. Algo está acontecendo nos garimpos e nas mineradoras. Prova foi o flagrante de 180 kg de ouro num jatinho em Mato Grosso.

Braille no vermelho

A Abridef, associação do setor de tecnologia assistiva, afirma que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ainda não quitou os serviços de impressão dos livros didáticos em braille de 2026. As ordens de execução foram assinadas e carimbadas, e a praxe de mercado é o pagamento em 30 dias. Já passam de dois meses. A associação cobra a publicação imediata do edital de 2027 para o País não repetir o ciclo.

ESPLANADEIRA

#Gi Hospitality estreia nova marca e prevê crescer 30% no setor hoteleiro. #Instrumento de Garantia cresceu 14% em maio, aponta FenaCap. #Fundación Mapfre oferece bolsas para Pesquisas em Saúde ou Seguros/Previdência. Insc: até 22/10: tinyurl.com/9954ud7n. #Grana Capital lança assistente de IA para organizar contas: www.granasmart.com.br. #Barralife Medical Center recebe hoje evento sobre mudanças climáticas. #Advogada Renata Vilhena Silva debateu judicialização de terapias contra o câncer no Einstein (SP).

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