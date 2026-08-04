Paraguai vem pra cima

O Governo do Paraguai atraiu tantas multinacionais brasileiras, argentinas e europeias que está sem energia para entregar às novas plantas. Pedidos pendentes da indústria a ser instalada chegam a 6.300 MW. Isso é mais do que a Usina Itaipu entrega para o País. O caso foi manchete do “Última Hora” de Assunção no sábado. A Coluna revelou há meses que o Governo hermano tem atraído grandes empresários brasileiros, os presenteando com cidadania e facilitando instalações, onde a carga tributária chega no máximo a 15%. Além de marcas tradicionais já com filiais no país vizinho, mais de 300 empresas daqui, de todos os portes, avaliam operar no Paraguai de olho no eixo Chile-China via Rota Bioceânica por terra. Eis o maior desafio hoje: A trava do crescimento está na demanda de energia. O Governo do Paraguai já avalia internamente rediscutir com o do Brasil o contrato de distribuição da usina binacional.

O nome

O jovem Renan Jair, vereador em Balneário Camboriú (SC), resolveu omitir o 1º nome na urna e aposta forte na eleição para deputado federal como homônimo do pai: se lançou descaradamente como Jair Bolsonaro. Aliás, o clã, por ora, é a família que mais tem gente disputando cargos este ano. Tem Flávio (à Presidência), Carlos (ao Senado por SC), Jair Renan e a mãe dos três mais velhos, Rogéria, a federal pelo Rio.

De novo, os K

A derrubada do sigilo do inquérito da PF sobre Jaques Wagner revela o que a Coluna tem citado. Volta a aparecer um Kruschewsky nos autos policiais. Nas mensagens, o senador menciona o ex-diretor jurídico do Master André Kruschewsky, que levou R$ 22 milhões do banco. Ele é primo do procurador e advogado de Daniel Vorcaro na Bahia, Eugênio Kruschewsky, que transita bem, muito bem no TJ do Estado.

INPP $obre Roda$

O MinC avisou à Coluna que os R$ 6 milhões para o “Cultura sobre Rodas”, liberado pela pasta, vieram de emenda impositiva do deputado federal Murillo Gouvea (PSDB-RJ). A verba cairá na conta do Instituto Nacional de Políticas Públicas (INPP), entidade privada comandada por um ex-dono de... açaiteria. O projeto visa “formação técnica e capacitação em produção audiovisual, além da realização de sessões de cinema”.

ABIN na linha

Entidades ligadas à Agência Brasileira de Inteligência estão com expectativas em alta, sobre acordo costurado entre os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) para a votação do Marco Legal da Inteligência (PL 6.423/25). Todas as grandes democracias têm leis detalhadas de inteligência. O Brasil tem uma lei de 1999 que criou órgãos, mas... não criou regras.

Negão do agro

Hélio Negão, que migrou do Rio, chegou a Roraima como candidato ao Senado com uma gafe de Magno Malta – que telefonou em viva voz do palanque da convenção do PL para Flávio Bolsonaro. O presidenciável anunciou dia 22/7 a esposa do senador Hiran Gonçalves (PP), Gerlane Baccarin, como a vice de Artur Henrique (PL) candidato ao Governo. Foi super rejeitada. E este escolheu Aroldo Cathedral (Novo).

ESPLANADEIRA

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