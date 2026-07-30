Aproximação "vermelha"

O Governo Lula da Silva avançou forte na relação comercial com países da Ásia para se contrapor ao tarifaço do Governo norte-americano de Donald Trump. Uma questão geopolítica de sobrevivência do mercado brasileiro. A visita do presidente da Coréia do Sul – terra da Samsung, LG e Hyundai – é uma prova recente. Além da boa relação com a Rússia, exportadora dos fertilizantes para o agronegócio brasileiro (a quem Lula evita um “a” sobre a guerra contra a Ucrânia). Na segunda-feira (27), saiu o Decreto nº 13.081, que tirou da gaveta e promulgou o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e Singapura, firmado em dezembro de 2023. O ritmo endossa a prioridade na linha de comércio com a China – o maior parceiro na balança comercial do Brasil hoje – que está entrando forte aqui no setor automobilístico e serviços.

Rabiola de Cleitinho

Cleitinho (Rep) era um garoto que soltava pipas e cantava funk em BH há apenas quatro anos. O senador mais votado de Minas cresceu e apareceu. E sabe negociar. Tem mais quatro de mandato e não precisa disputar nada – nem o Governo para o qual é favorito. Mas hoje pipa política tem rabiola e a turma da CGU e TCU sabe o nome: Euclydes Petersen (Rep), o federal seu braço direito para tudo nos bastidores da política.

Faltou o lanche

Ano de eleição é isso aí, vale toda agenda para mostrar prestígio a aliados – e buscar votos. O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (candidato ao Senado) e o atual, Ricardo Ferraço (que tentará a reeleição) inauguraram com pompas, faixa, plateia e foguetório há dias uma... franquia do Burger King em Cariacica. É a grande novidade da cidade da região metropolitana. Só faltou pagarem o lanche.

Malufinho

Há políticos que passam, outros deixam herdeiros – que se elegem ou não. Para quem acredita que era o fim de um ciclo a Era Paulo Maluf em São Paulo – porque há décadas os filhos não se envolvem em política – surge do sangue a surpresa: o sobrinho Albertinho Maluf se candidatou a deputado estadual por São Paulo. A conferir.

Leilão verde-oliva

O Exército Brasileiro vai leiloar preciosidades (bem conservadas) para levantar fundos para reforço no Orçamento. São veículos como Defender, Caminhão e até Truk de carreta, a preços chamativos que vão de R$ 6 mil a R$ 15 mil (isso mesmo). É do jogo, da sobrevivência. A turma verde-oliva cuida das coisas e também sabe que não pode ficar à mercê de Orçamento (contingenciado) da União.

Cerco federal

A PF deflagrou a Operação Delivery contra corrupção, fraude em licitações e desvio de verbas em obras em Murici (AL), reduto político da família Calheiros. O município, administrado há três décadas pelo clã e aliados, é comandado hoje pelo prefeito Remi Filho (MDB), sobrinho do senador Renan e primo do ex-governador Renan Filho. Tudo começou em 2025 quando um preposto foi preso com R$ 270 mil no bolso.

Ponto Final

Em alguns anos: IA dá 48 horas para ministro do STF explicar suas sentenças.

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