Moro x Barros

Comandante da Federação União-PP no Paraná, o deputado federal e ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP) teve aval da Executiva nacional, que preferiu não se meter, e decidiu o apoio a Sandro Alex (PSD), o candidato de Ratinho Junior ao Governo do Paraná. Preteriu assim Sergio Moro (União), com quem não tem acordo há meses. A esposa de Barros, a ex-vice Cida Borghetti, é a potencial vice de Sandro Alex na chapa. Atualmente, Moro segue líder isolado nas pesquisas de intenção de votos, enquanto Ratinho tenta segurar a onda pró-senador com prefeitos do interior antes seus aliados.

Vem mais!

Uma nova bomba policial-judicial pode cair sobre o Banco Central. A instituição está em alerta geral, com informações de corredores, de que outros dois servidores graúdos estariam sob investigação – externa, além da apuração da corregedoria – por suposto vazamento de dados sigilosos. PF, CGU e TCU foram acionados.

Cai-cai

A Coluna soltou em 1ª mão no dia 30 de junho que militares e voluntários técnicos brasileiros na Venezuela informaram que o terremoto atingiu principalmente prédios com material de baixa qualidade, usado em residenciais financiados pela ditadura Maduro a empreiteiros amigos. A “Globo News” confirmou há dias. Novas informações dão conta de que a presidente interina pediu ajuda aos americanos para investigar o caso.

“Ta(ri)baco”

Após audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o SindiTabaco e a Abifumo alertaram o Ministério do Desenvolvimento que o Brasil pode perder cerca de US$ 100 milhões em exportações caso o tabaco seja mentido no tarifaço dos EUA. A preocupação maior é com o Burley, variedade dependente do mercado norte-americano e de poucas opções comerciais. Temem que comércio migre para Zimbábue e Malaui.

Dia das Fraudes

Nos 15 dias que antecederam o último Dia dos Pais em 2025, foi identificada uma tentativa de fraude a cada 15 segundos no e-commerce no Brasil. O que pode se repetir este ano. Dados da Serasa Experian: enquanto consumidores buscavam presentes e promoções, criminosos miravam transações de alto valor 80,8% acima do registrado nas transações legítimas, chegando a média de R$ 989,83 por golpe.

Energia social

A EDP destinará até R$ 12 milhões a projetos sociais via leis federais de incentivo fiscal em 2026. A chamada contempla iniciativas em 13 Estados nas áreas de esporte, reciclagem, infância, idosos, saúde oncológica e pessoas com deficiência. A companhia renovou por mais 30 anos a concessão de distribuição de energia em 28 municípios de São Paulo. Insc: http://prosas.com.br/

ESPLANADEIRA

#Consórcio Embracon cresce 32,4% e R$ 22,5 bi em vendas. #Dias 5 e 6/8, Helena Levorato (SBI) debate liderança e inovação 360 no Rio Innovation Week. #Patrocinadora, After Click terá estande na 17 ª edição do Fórum E-Commerce Brasil 2026 (SP). #19º Festival Visões Periféricas teve 69 filmes e diversidade do cinema das periferias. #MedLevensohn destaca Smart 2.0 em congresso sobre diabetes. #Alta Diagnósticos (Dasa) é pioneira em remédio para Alzheimer inicial.

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