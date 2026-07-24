Assine
overlay
Início Coluna Esplanada
Leandro Mazzini
Leandro Mazzini

PF na Bahia

Polícia Federal reuniu fortes indícios de irregularidades envolvendo empréstimos concedidos pelo Banco Master ao empresário baiano Joel Feldman

Publicidade

Mais lidas

Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
Repórter
24/07/2026 08:39 - atualizado 24/07/2026 08:48

compartilhe

SIGA NO google news
×
Caso do extinto Banco Master continua tento desdobramentos com investigações da PF - (crédito: Reprodução)
Caso do extinto Banco Master continua tento desdobramentos com investigações da PF crédito: Reprodução

A Polícia Federal reuniu fortes indícios de irregularidades envolvendo empréstimos concedidos pelo Banco Master ao empresário baiano Joel Feldman. A instituição controlada por Daniel Vorcaro liberou R$ 28 milhões para Feldman poucas semanas após obter o credenciamento para operar, com exclusividade, o cartão de crédito consignado dos servidores de Mata de São João (BA). Na época, Feldman era o secretário municipal de Desenvolvimento e considerado braço operacional e faz tudo do ex-prefeito de Mata de São João e atual deputado federal João Gualberto (PSDB-BA). Tanto que foi alçado à presidência da Associação Baiana de Supermercados (Abase) com o apoio do parlamentar, fundador da rede Hiperideal, uma das maiores do Estado. Feldman também teve papel relevante na articulação da chegada do Credcesta à Bahia, o cerne do poder financeiro do Banco Master e dos sócios Daniel Vorcaro e Augusto Lima, ambos presos. Feldman e o deputado Gualberto não responderam aos contatos e demanda da Coluna por telefone.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

1 trilhão

No encontro com embaixadores, a despeito da polêmica sobre as urnas da Venezuela, Flávio Bolsonaro (PL) disse que “o maior projeto social do Brasil hoje é arrumar suas contas públicas”. E deu um dos caminhos, se for eleito: “O Brasil tem mais de R$ 1 trilhão em imóveis que podem ser colocados sob administração de fundo gestor”. Emendou que faria análise dos ativos da União para venda.

Caixa e Floresta

Em meio à mobilização internacional pelo Fundo Florestas Tropicais para Sempre, reforçada por 12 investidores na Declaração de Rotterdam, a The Nature Conservancy reforçou que a conservação exige novos incentivos financeiros. Para apoiar o mecanismo brasileiro, a TNC aportou US$ 5 milhões na iniciativa, que remunera o conceito de “floresta em pé” e destina ao menos 20% dos recursos a comunidades.

Brasil no vermelho

Mais de 80% das famílias brasileiras continuavam endividadas em junho, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Para o head financeiro da Bravo, Luiz Fernando Zanqueta, embora o Novo Desenrola Brasil seja importante e ofereça descontos de até 90% para renegociação de dívidas, muitos casos de consumidores ainda exigem orientação para reorganizar as finanças.

Defesa digital

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dados do CIO Report 2026, estudo da Logicalis/Vanson Bourne, apontam que 72% das empresas brasileiras aumentaram o orçamento para remediação pós-incidente ou pagamentos relacionados a ataques cibernéticos. Outros 28% não notaram a elevação. Mundialmente, 68% adotaram a mesma medida. No Brasil, outro gargalo é a escassez de profissionais especializados.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna-esplanada estado-de-minas leandro-mazzini

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay