O que está em jogo

O próximo presidente da República vai ter o direito constitucional de nomear quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal nos quatro anos vindouros, resultado da aposentadoria esperada deste quarteto. É isso que está em jogo, principalmente, nos staffs partidários dos principais presidenciáveis. Alguns deles já têm lista de preferidos, e o lobby dos pretensos é forte entre os pré-candidatos nos bastidores. É o resultado de um País no qual a Suprema Corte está mandando muito – até na política. Nada, ninguém está acima do STF hoje, nem o CNJ – que deveria fiscalizar e punir, mas é controlado pelos próprios ministros. Tornou-se a mais corporativa e poderosa instituição do País.

Farra da oposição

É fato que Flávio Bolsonaro não se ajuda, fala de improviso e se complica. Como o pai. Mas foi mal interpretado no evento com embaixadores na terça (21). Ele defendeu o sistema eleitoral brasileiro, e citou a fraude nas eleições venezuelanas embasado na denúncia do Governo dos EUA. Lembrou que fabricante Smartmatic, de lá, tem ligações aqui. E é fato. A empresa fez treinamentos com técnicos do TSE no Brasil, mas não fabricou as urnas. A oposição distorce e faz a farra.

Fui!!

Ciro Nogueira (PP) pulou fora da campanha de Flávio por sobrevivência política pessoal. Fechou com Lula da Silva no Piauí para tentar reeleição ao Senado. Nenhuma novidade para quem foi líder de todos os Governos desde FHC. Até ministro de Bolsonaro – antes dele entrava com pé na porta no gabinete de Dilma Rousseff.

Concorrência desleal

A Itália instaurou investigação contra a Biogen por suspeita de dificultar venda de medicamento contra a esclerose múltipla da concorrente Sandoz – vendido aqui com preços até 20% inferiores. A apuração começou em maio, pela Autoridade Italiana de Concorrência e Mercado (o CADE de lá). Ela investiga uma estratégia da Biogen de vincular acesso a seu teste diagnóstico à prescrição de seu próprio medicamento.

Roteiros de charme

O Brasil acaba de ganhar um importante reforço na promoção internacional. Em cooperação técnica com a Embratur, a Associação de Hotéis Roteiros de Charme realizou ações de promoção e capacitação com o trade europeu e conquistou o apoio de mais de 15 embaixadas e consulados brasileiros no exterior, posicionando seu portfólio de hotéis sustentáveis brasileiros como referência nas prateleiras do turismo mundial.

Vivo é viva....

Uma artimanha da VIVO é revelada em Brasília nas lojas de revendas de aparelhos de celular. Consumidores procuram os estabelecimentos com dificuldades de sinal, crendo serem os aparelhos o problema. A verdade é que a operadora tem dificultado o sinal para o cliente aparecer na loja, fazer upgrade de plano e outras compras. Temos casos concretos em mãos. Para disfarçar, atendentes “reforçam o sinal 5G” na hora.

ESPLANADEIRA

#Auddas abre inscrições para imersão para consultorias nos dias 5 e 6/8, em SP. #Forma Turismo leva 30 mil estudantes a Porto Seguro (BA) para formaturas em 2026. #6ª edição do Circuito Biogás nos Estados estará na Bahia. #Builders by Skyone lança curso para liderar equipes com pessoas e agentes de IA. #TIM lança TIM Ultracombo e reforça convergência com mais benefícios. #Sesc Mesa Brasil participa da Flip 2026 com oficinas, mesas de conversa e arrecadação de doações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.