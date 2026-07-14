Vestiu a camisa

Para quem tinha dúvidas no círculo do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) de que Sergio Moro (União) não vestiria a camisa do clã nessa eleição, eis a prova ontem, no Instagram do senador pré-candidato ao Governo do Paraná. Num post, Moro criticou o fato de Lula da Silva, quando preso, ter recebido 572 visitas – 21 delas do então candidato a presidente Fernando Haddad (PT). “Nunca cogitei cercear o direito de visita ou de correspondência de Lula. Já Bolsonaro agora não pode mais receber visitas de seu filho, Flávio Bolsonaro, na prisão domiciliar e pelo jeito também não tem assegurado o direito de correspondência previsto na lei para todo preso”. A mensagem foi um claro desagravo a pai e filho, e recado a todos de que estão fechados nesta campanha.

PRTB na fila

Presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche prometeu para hoje, pela 2ª vez no ano, o lançamento de um nome fortíssimo para a disputa presidencial. Segundo Avalanche, é um candidato antissistema. A conferir.

Da porta pra fora

Alvo da PF por ataques coordenados de mídia ao BC, o publicitário Thiago Miranda, que anunciou o encerramento de sua empresa MiThi, procurou em 2025 um multimilionário em Brasília para oferecer consultoria de crise de imagem. O cidadão topou. Semanas depois, foi flagrado na casa do ricaço dando chilique, aos berros, porque ele não teria seguido orientações num depoimento. Foi convidado a se retirar.

Brasiiiillll

A PEC do Direito à Felicidade, a qual o deputado Rui Falcão (PT-SP) pede apoio para avançar na Câmara, lembra muito em conceito a PEC do Direito à Felicidade, do então senador Cristóvam Buarque (DF). É a cara do Brasil dos muitos direitos e deveres de menos.

Seguro dos risco$

As companhias seguradoras contra Riscos Financeiros – que contempla Crédito, Garantia e Fiança Locatícia – arrecadou R$ 4,1 bilhões nos primeiros quatro meses do ano, avanço de 27,2% em relação ao mesmo período de 2025. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) projeta crescimento de 9,9%, em linha com a expectativa de acomodação do ciclo de crédito.

Sobe, bondinho

O Grupo Iter, holding responsável pelo Parque Bondinho Pão de Açúcar, se tornou a 1ª do Brasil no setor de parques e atrações turísticas a receber a certificação internacional do Sistema B, concedida a empresas que conciliam desempenho econômico com padrões de impacto socioambiental, transparência e governança. A certificação também contempla o Parque do Caracol, na Serra Gaúcha.

ESPLANADEIRA

#Emae conquista pela 5ª vez consecutiva Selo Ouro do Programa GHG Protocol. #Mambo WiFi integra programa do Governo de SP para ampliar internet em espaços públicos. #Relatório de Sustentabilidade da Geotab revela ganhos em eficiência e eletrificação. #Paula Caleffi lança "Sob o Céu dos Andes" na Livraria da Travessa (POA), 16/7. #Advogada Miriam Ranalli destaca a importância de conhecimento e segurança jurídica aos caminhoneiros. #Gramadotour escolhe Imply EleveTtickets para venda de ingressos. #Desde 2022, /asbz destina mais de R$ 600 mil para ONGs. #Cantu Inc lança escola para formação de profissionais na área de logística.

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