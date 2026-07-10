Será Lula ou Flávio

Os trackings que chegam aos maiores partidos há um mês apontam que a polarização ainda será o motriz eleitoral deste ano, sem abertura, mais uma vez, para uma 3ª via. Os números indicam que o Brasil continua “rachado” entre esquerda e direita – (não necessariamente bolsonarista). Nessa toada, as chances de eleição para presidente são de Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL). A despeito das pancadas que levou na mídia por sua ligação com Daniel Vorcaro, do Master, há chances de o Zero Um continuar competitivo contra o petista.

R$ 12MM

Essa sigla R$ 12MM tem circulado em anotações entre portas da advocacia baiana. É o valor que teria sido encontrado na lupa do rastro do dinheiro do Banco Master para uma advogada na Bahia com ligações profundas no Tribunal de Justiça do Estado. A pergunta é: para quem foram esses R$ 12 milhões e por quê? Consta em Brasília que os investigadores já sabem.

Corte sem corte

Advogados que frequentam o Supremo Tribunal Federal andam surpresos com os despachos proferidos pelos ministros. Em muitas decisões em que são provocados por gestores estaduais e parlamentares, os juízes determinam que o Executivo abra créditos extraordinários no Orçamento Geral da União. A Casa Civil do Palácio do Planalto não tem outra opção a não ser acatar.

A onda baixou

Um movimento discreto ocorre no Rio de Janeiro: Sem a vitrine na mídia pelo cargo, o agora ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) não é tão favorito com folga mais. Amargura leves quedas semanais nas intenções de votos – e as pesquisas mensais confirmam. Ao passo que, mesmo “parado”, cresce gradativamente o bolsonarista Douglas Ruas, deputado estadual apadrinhado de Jair e Flávio Bolsonaro para o Governo.

O Boliviano

O Boliviano, “consultor de imagem” do presidente da Caixa, Carlos Vieira, sentiu o registro aqui na Coluna. Acostumado a tentar queimar jornalistas via direção dos jornais, obrigou um preposto dar um “oi” a este editor, um constrangimento desnecessário. Estamos de olho, Boliviano, e de ouvidos abertos também – você foi gravado em 2025 em sua sala falando de tudo sobre um colega.

Apetite docente

O #TôComProf, programa do MEC com 45 empresas parceiras para oferecer benefícios a docentes da educação básica, registrou por ora 58 mil adesões em menos de três meses, num universo de 2,7 milhões de professores da rede pública. Entre as parceiras, o iFood liderou a adesão: mais de 53 mil escolheram o Clube do app.

ESPLANADEIRA

#Hugo Motta presidirá sessão de homenagem na Câmara a José de Ribamar Bogéa (in memorian) dia 15, fundador do Jornal Pequeno (MA). #4ª edição da Feira Francesa em Ipanema (RJ) tem gastronomia e cultura. #Uni. Veiga de Almeida inaugura novo campus em Campo Grande (RJ). #Sesc e Senac Goiás abrem vagas de emprego; Insc: sesco.com.br e go.senac.br. #SulAmérica evolui estrutura comercial e lança filial Private. #Assinado por Dinah Lins, iGUi Jacuípe participa da CASACOR Bahia. #Fundação Grupo Boticário e FGV oferecem curso sobre adaptação às mudanças climáticas: tinyurl.com/59v58d93. #Domino’s divulga Mapa da Pizza no Brasil: Calabresa lidera o ranking nacional

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