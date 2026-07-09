Tempo, tempo...

Candidato à reeleição, o deputado federal Rui Falcão (SP), co-fundador do PT, encontrou uma ideia para pegar carona na avançada (e eleitoreira) PEC do fim da escala de trabalho 6 x 1. Ele pede apoio na Câmara dos Deputados, via intranet, para a sua PEC do Direito ao Tempo. Propõe “incluir o tempo como direito fundamental ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e ao exercício da cidadania”.

Escoltada

Presidente da Câmara, Hugo Motta peitou a Polícia Legislativa e determinou a manutenção da escolta policial para a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) por mais 90 dias. Ela é ameaçada de morte por milícias, e tem respaldo documentado do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça. A Legislativa havia pedido o fim da escolta após agenda dela em favelas do Rio de Janeiro.

Cadê o Cristovam?

Um atento observador de Brasília notou que, de 10 finalistas ao Prêmio Nacional Darcy Ribeiro de Educação, nove foram indicados pelo PT e PSOL – e o único fora desse eixo foi pelo Partido Novo, que cadastrou o Instituto Ayrton Senna. Curiosamente, o ex-ministro Cristovam Buarque, autor de dezenas de livros, ex-reitor da UnB e ex-ministro da Educação do Governo do PT ficou de fora, indicado pela senadora Leila (PDT-DF).

Olha a Onda!

O município de Jaguaruna (SC), a 160 km de Florianópolis, ganhou o título de Capital Nacional da Maior Onda do Brasil, pela Lei nº 15.461, sancionada pelo presidente Lula. Segundo a proponente, deputada Ângela Amin (PP-SC), a onda da praia Laje da Jagua “foi objeto de um detalhado estudo científico” que comprovou uma onda de até 14,18m de altura. Vai causar ciumeira em muita gente de praia que também tem uma dessas.

Ai Ai, Au Au

A colaboradora amiga da presidente da EBC, Antônia Pellegrino, tutora do doce cãozinho, não levou mais o bichinho carente para a redação no Rio de Janeiro – como havia fazendo frequentemente, conforme publicamos. Para a AUlegria dos colegas.

Coro do Papa

O Coro da Capela Sistina, o “Coro do Papa”, chega a Brasília após apresentações em SP e Curitiba. Esta é a 1º turnê do grupo pela América Latina em mais de 600 anos. O Coro do Vaticano é regido pelo Monsenhor brasileiro Marcos Pavan, 1º não italiano no comando. A turnê celebra os 200 anos das relações diplomáticas Brasil-Santa Sé. A apresentação no DF será hoje na Catedral da Esplanada, celebrada pelo Cardeal Arcebispo Dom Paulo Cezar Costa.

ESPLANADEIRA

#A Editora Senac DF lançou "O livro da Pizza" (Ed. Senac-DF), de Gil Guimarães e Marcos Nogueira. #Chefs Ricardo Silva, Taiane Lino e Bruno Rocco comandam restaurante Serra Negra, na Serra do Funil (MG). #Reserva e Afya lançam tênis testado por especialistas em medicina esportiva. #Cyncly vence Prêmio Top Mobile na Formobile. #IFGT lançou FGND, aplicativo para identificar valores não recolhidos do FGTS. #AGI Brasil investe R$ 15 mi para desenvolver tecnologias para silos. #Oliveira Trust alcança R$ 2 tri em operações no mercado de capitais. #Remessa Online contratou Tiago Ramos para área de Operações.

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