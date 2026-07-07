Bombeiro eleitoral

Enquanto começa a despontar como favorito na disputa presidencial deste ano, o presidente Lula da Silva tem que ficar apagando incêndio em casa. Além da demissão (difícil) do senador Jaques Wagner como líder do Governo, agora joga água na fervura entre dois desafetos petistas: o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha – que ficou apático durante o discurso de Costa na entrega de equipamentos e Upas em Alagoinhas (BA) há dias. Padilha não aplaudiu o discurso de Costa, enquanto na fala de Wagner, no palanque, não faltou entusiasmo. Isso chamou a atenção do presidente, que comentou no voo com a comitiva presidencial. O que menos Lula quer agora é racha e fogo amigo na iminência da campanha eleitoral.

Apanhando nas redes

A crise dentro do clã, que a afastou mais ainda dos enteados após seu vídeo-desabafo, é o de menos para Michelle Bolsonaro. No vídeo, sem respaldo do PL e sem um consultor de imagem ou marqueteiro, ela encheu mesa de coisas que agora são usadas por esquerdopatas para atacarem-na. Em posts nas redes, citam “caneta pra assinar pacto”, “mapa vermelho do Brasil”, e uma “mão” de símbolo com libras virou coisa do tinhoso.

Fora da crise

O ex-prefeito de Maceió JHC (PL) não participou em nada do investimento milionário do fundo de pensão dos servidores no falido Banco Master. É o que sentenciou a Justiça em 1ª instância em Alagoas. A manifestação do juiz ocorreu em ação proposta pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), que também pediu bloqueio de bens no valor de R$ 117 milhões – o que também foi rejeitado pela Justiça.

Queda de Paes

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) não é essa unanimidade toda mais, pelo menos na Pesquisa presencial do Instituto Prefab Future – que aponta 3ª queda consecutiva dele nas intenções de voto para o Governo. Paes tem 33,9% contra Douglas Ruas (PL), o 2º, com 10,3%. Em 3º, o ex-governador Garotinho (Rep) surge com 8,7%. (TSE nº RJ-05681/26, de 29/6 a 2/7, com 2.500 pessoas, e margem de 1,9%).

Ela, de novo

Uma bomba na reportagem “Armadilhas” da “Revista Piauí”: a advogada Ana Patrícia Dantas Leão – sócia de Eugênio Kruschewsky nas ações do falido Master – ofereceu ao conhecido advogado Jorge Falcão um emprego no banco de Daniel Vorcaro. Foi uma tentativa de “compra” do silêncio? É porque Falcão é o maior defensor dos servidores ativos e aposentados golpeados pelo Master. À revista, Ana Patrícia negou que tenha feito convite. Falcão mantém a versão.

Remo na Lagoa

Governo do Rio prepara concessão do Estádio de Remo da Lagoa para criação de polo cultural. O edital deve ser publicado até o fim de setembro e prevê cessão da área por 20 anos, com investimentos estimados em R$ 19 milhões para recuperação e modernização do espaço.

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