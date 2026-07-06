Os insaciáveis

Não bastasse elevar o preço das passagens às alturas como seus aviões – e apesar dos subsídios bilionários da União que nunca se convertem em descontos nas tarifas – a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que reúne as três grandes do setor, ensaia uma operação de madrugada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para além das 23h. Jura que é só para pousos de emergência. O deputado federal Jilmar Tatto (PT) pediu audiência pública na Viação de Transportes da Câmara, com pressão de associações de moradores da Vila Mariana e Vila Nova Conceição, para frear o apetite contra “o direito ao descanso, à saúde e à qualidade de vida” na região. O assunto não é polêmico só para os paulistanos. Abre um precedente perigoso para todas as capitais.

A turma K

A Coluna deu em 1ª mão em 2025 o caso CredCesta, Banco Master & os Kruschewsky da Bahia. Agora, a “Revista Piauí”, a mais renomada de investigação jornalística, soltou tudo e citou Eugênio Kruschewsky, seu primo André, a sócia Ana Patrícia Dantas Leão e a advogada Lia Frank, irmã do desembargador do TJBA Roberto Frank. Nesse cesto judicial, a PF quer saber dos R$ 54 milhões dados pelo Master à banca de Eugênio.

Conflitante

Ricardo Lacerda, controlador da BR Partners, está na mira da turma do mercado. Uma performance velada sua tem causado desgaste na praça. Suas digitais foram vistas em reportagens recentes contra supostos desafetos no mercado, e isso ficou feio para ele. Lacerda, dizem entre portas, é um velho conhecido do mercado financeiro e com fama de não se importar com conflitos de interesses – ao contrário do anunciado.

Indecisões

Depois que o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), viajou para Orlando (EUA), a candidatura de seu indicado virou poeira. Na última pesquisa VOX Brasil, Sandro Alex anotou 5% das intenções. Ratinho Junior retorna na sexta para decidir se entra de cabeça na campanha ou troca o indicado. A mesma pesquisa virou alvo de ação no TRE por uma pergunta que citou o ex-prefeito Rafael Greca como preferido do governador.

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