O que ela quer

Cresce a cada dia mais numa ala do PL a proposta de fazer Michelle Bolsonaro candidata no lugar de Flávio, se ele derreter nas pesquisas até o lançamento oficial da candidatura. E se, evidentemente, aparecer alguma bomba mais ligando ele a Daniel Vorcaro, do Master – o que muitos não duvidam. Nos bastidores da oposição espalha-se que há algo muito constrangedor por vir contra o Zero Um do clã, guardado a sete chaves pelo staff do PT. A conferir.

Voto da cana

Lula da Silva, em tentativa de reeleição, espalha as benesses via Medida Provisória também, a título de salvar setores, mas atrás de votos, claro. A MP 1.374 autoriza concessão de subvenção econômica e apoio financeiro a plantadores de cana de açúcar na região Nordeste, vítimas das novas taxas americanas para exportação. E só lá, apesar de São Paulo, Paraná e Espírito Santo representarem bom naco do mercado.

Hein?!

O secretário-chefe da Casa Civil de Rondônia, Elias Rezende, recebeu a mais importante condecoração da Polícia Civil do Estado: a medalha “Mauro dos Santos”. Ok. Mas o curioso é que é a mesma corporação que, no ano passado, indiciou Rezende por associação criminosa e fraude licitatória. Rezende é braço direito do governador Marcos Rocha (PSD) e coordenador da campanha de Adailton Fúria (PSD) ao Governo.

Sóstenes na prova

Com a operação da Polícia Federal que cercou supostos prepostos de seu gabinete na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ) voltou a ser citado nos grupos de whatsapp. Circula um print de uma questão de uma prova na UERJ com uma fala sua sobre a PEC do fim da escala 6 x 1: “Este é um tiro de morte no coração da economia”. A despeito da situação judicial do deputado, essa PEC realmente preocupa o País.

Bola & microfone

O Nubank Parque, estádio do Palmeiras, alcançou a 7ª posição mundial em venda de ingressos, com 504.013 entradas comercializadas entre novembro de 2025 e maio de 2026, segundo a Pollstar. Aparece em 13º lugar em receita bruta de bilheteria, com US$ 32,2 milhões movimentados no período. Os números consolidam o Brasil na rota das turnês internacionais e o protagonismo do mercado nacional de entretenimento.

Duas rodas & turismo

Tramita no Senado o PL 3.284/26, que reconhece o Capital Moto Week como “Evento de Relevante Interesse Turístico Nacional” e o inclui no Calendário Turístico Oficial do Brasil. As edições de Brasília crescem a cada ano e recebem motociclistas de todo o País e de países da América do Sul. A programação deste ano, de 23 de julho a 1º de agosto, com bandas nacionais e estrangeiras, está no site da Coluna.

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