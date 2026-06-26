Linha queimada

A discussão ao telefone entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, revelada por ela, atrapalhou os dois, porém mais a pré-candidata, avaliam expoentes de três partidos consultados pela Coluna. Mesmo que o presidenciável tenha desancado verbalmente a “madrasta” por atrapalhar os planos de sua candidatura, segundo conta Michelle, a avaliação dos caciques é que ela corre sério risco de perder os votos dos eleitores bolsonaristas no DF, onde vai disputar uma vaga ao Senado. Enquanto Flávio balança no esperado voto feminino sob risco de ser taxado de misógino. Isso alavancou internamente ontem no PL a ideia de uma mulher na vice. Há também desconfiança de que Michelle está enciumada por não ter sido a escolhida para candidata a presidente, e devolveu de público o desdém dos enteados que não a aceitam dentro do clã.

Saldo negativo

O que mais se comenta nas quadrilhas de São João esta semana, entre mandatários do Nordeste em especial, é que essa campanha majoritária nacional será a de “quem ganhou menos do Banco Master”. Para todos os lados, todos os cargos.

Joca encrenca

Pega fogo a Funcef com a nota aqui sobre o novo diretor de Investimentos e Participações do Fundo, Joaquim Cruz – apelidado entre portas e corredores de Joca Encrenca. ele já baixou a guarda. Seu padrinho, o ministro Wellington Dias ficou irritado com os comentários – e com a Coluna, o que muito nos honra.

Brasil-África

Pré-candidato a presidente, Renan Santos (Missão) falou a plateia de embaixadores de países de todos os continentes em Brasília, em reunião fechada. Diz que o Brasil precisa ocupar o espaço de principal parceiro da África, em especial na TI e startups. O evento foi organizado pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo Selo Comunicação. “Devemos compartilhar tecnologia e trabalhar como os irmãos que somos”, afirmou.

Trava na porta

Enquanto em boa parte do Brasil o custo do crédito é o principal entrave para a compra de imóveis, em Brasília o problema é outro: aprovação do financiamento. Pesquisa da Loft com a Offerwise mostra que 28% dos consumidores que desistiram de negociação imobiliária nos últimos seis meses apontaram a dificuldade de acesso ao crédito como principal motivo — percentual quase duas vezes superior à média nacional (16%).

Favela + Rica

O Favela + Rica 2026 acontece amanhã no Expo Cidade Nova, no Rio, com Jojo Todynho, Carlos Wizard, André Esteves e Flávio Augusto (ex-Wise Up). Serão sorteados 20 kits de apoio financeiro para empreendedores, somando R$ 100 mil em recursos para capital de giro. O evento também sorteará a reforma de uma casa na favela, no valor de R$ 30 mil. Inscrições disponíveis pela plataforma Sympla.

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