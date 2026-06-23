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Leandro Mazzini
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Odor nacional

União Brasil teme que situação do aterro sanitário de Salvador, que teve contrato prorrogado sem licitação, afete ACM Neto, pré-candidato ao Governo do Estado

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Repórter
23/06/2026 07:57

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ACM Neto pode ser prejudicado na Bahia - (crédito: Reprodução/Facebook)
ACM Neto pode ser prejudicado na Bahia crédito: Reprodução/Facebook

O partido União Brasil trata sigilosamente na cúpula a situação da coleta do lixo de Salvador, em especial a do prefeito Bruno Reis, sucessor de ACM Neto na gestão e uma das apostas futuras para o Senado. É que a situação anda cheirando mal desde ano passado, e agora com odor nacional. Houve a prorrogação sem licitação, por mais 20 anos, e com aditivo de R$ 2,6 bilhões para a concessionária Battre, que recolhe o lixo da capital. Há um tremendo receio de que a situação respingue sobre o ex-prefeito e pré-candidato ao Governo ACM Neto (União), logo agora que tem potencial chance de se eleger governador e ressuscitar o carlismo na Bahia, um dos cinco maiores colégios eleitorais do País.

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O(a) vice

Até ontem à noite, havia na mesa da cúpula do PL e do staff do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) quatro potenciais nomes para vice na sua chapa. De três regiões diferentes do País, e um deles uma mulher. Em tempo, há um ânimo contido na turma da pré-campanha, certeza de que o “estrago” esperado pelo PT nos índices do Zero Um foi menor que o esperado na praça, com chance de retomada nas pesquisas. A conferir.

Joca Encrenca

Afilhado do ministro Wellington Dias (PT), do Desenvolvimento Social, o novo diretor de Investimentos e Participações da FUNCEF, Joaquim Cruz, foi chamado ao Palácio e avisado de que o presidente não quer caça às bruxas no órgão. Com jeitão difícil, o ‘Joca Encrenca’, contam nos corredores, demitiu três técnicos com mais de 10 anos de casa. No BB, de onde é egresso, era um “criador de problemas”.

Sem chão, sem ar

Enquanto o Governo abre os cofres em MP com R$ 8 bilhões em crédito extraordinário para salvar concessionárias de aeroportos, o deputado Beto Preto (PSD-PR) está de olho nas benesses dadas todo ano para as aéreas. Em emenda à MP 1365/26, sugere barrar crédito ou qualquer apoio financeiro a companhias que “se encontrem em recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou falência”. É o que mais tem na praça – e nos ares.

Pré-31

A The Nature Conservancy (TNC) Brasil avalia que a SB64 de Bonn, na Alemanha, consolidou a fase de implementação das metas climáticas, mantendo o legado de Belém na reconstrução da confiança multilateral. Para a TNC, houve avanço técnico na transição justa e nos combustíveis fósseis, mas o impasse rumo à COP31 permanece na adaptação. A falta de consenso financeiro impediu a adoção de texto final.

O amor em 2026

Estudo com 2 mil usuários do Hinge, app de relacionamento, indica que, para 39% dos brasileiros, perfis com intenções amorosas definidas são os que mais se destacam. A objetividade é o que atrai 43% das mulheres. Outros 17% dos entrevistados valorizam respostas criativas e bem-humoradas. Perfil verificado e fotos que mostram hobbies completam os fatores de destaque, citados por 13% e 11% respectivamente.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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