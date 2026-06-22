O ‘maldito’ telefone

O avanço da operação Compliance Zero da Polícia Federal, que pegou em cheio Daniel Vorcaro (Master), a direção do BRB e a cúpula do GDF, pode ter ensinado algo aos poderosos de Brasília. Começou no Congresso Nacional, entre advogados graúdos e mega empresários um movimento discreto e intenso de troca de chips de celulares – e em alguns casos até o abandono dos aparelhos pelos mais desconfiados. Desde o seu 1º mandato, por exemplo, o presidente Lula da Silva não tem celular. Usou e ainda usa os das esposas, de seguranças (já notório) e de motoristas. Assim tem sido com a nova safra: faxineiros, copeiros, garçons e motoristas estão cedendo seus nomes para os chefões do patronato e da política falarem ao telefone celular sem medo. Lula, aliás, pode ter aprendido essa máxima com o veterano Tancredo Neves, numa noite de fogueira na fazenda do congressista na cidade de Cláudio (MG), há uns 40 anos, quando o Barba o visitou. Tancredo repetia que telefone (o fixo, à época) era só para agendar reunião, e no lugar errado. Naquela noite, Tancredo soltou para o jovem neto Aécio Neves: esse rapaz sindicalista será presidente da República. A dica deve ter ajudado.

Dois destinos

A Medida Provisória nº 1.368, da última sexta (18), que abriu crédito extraordinário de R$ 8 bilhões no Ministério de Portos e Aeroportos, já tem destino certo de concessionárias. Entre outras, para a expansão do Aeroporto de Congonhas (SP) e a salvação – já perdemos a conta de quantas vezes – do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro – uma das principais portas de entrada e ainda gigante e feio.

Melhor que loteria

A política abre as portas da sorte para muita gente no Brasil, mostra a literatura do Poder. Não é diferente em Rondônia. O patrimônio declarado do pré-candidato do PSD ao Governo do Estado, Adailton Fúria, subiu mais de 400% desde que entrou para a política. Ele é ex-prefeito de Cacoal, e o indicado de Gilberto Kassab para a disputa. Foram 421% entre 2012 e 2024, aponta a prestação de contas. Veja mais em nosso site.

Padre CEO

O padre Anderson Antonio Pedroso, reitor da PUC-Rio desde 2022, tem sido elogiado em Brasília, e entre reitores de universidades do Brasil e até no Vaticano, pela gestão implementada na conhecida faculdade carioca. Ele deu um choque de gestão nas contas e finanças, reduziu à metade o déficit estrutural em educação e pesquisa. Tem superávit global de R$ 81 milhões, e reserva financeira perto de R$ 400 milhões. Nada mal.

Que lixo!

O Aterro Sanitário de Salvador continua cheirando muito mal – nas contas e no bolso do povo. A Justiça da Bahia suspendeu os efeitos da renovação de um contrato de R$ 2,67 bilhões. Na mira, estão a gestão do prefeito Bruno Reis e a Battre, concessionária que toca a operação do Aterro, num aditivo firmado sem licitação... Além disso, houve prorrogação de 20 anos na concessão em meio a polêmicas ambientais.

Fogo na panela

Dono de dois restaurantes à beira-rio na histórica Pirenópolis – reduto de luxo dos goianos e brasilienses – o norte-americano Orion Dix Paranhos virou alvo da Polícia Civil após B.O. de Maria dos Santos Garcia, moradora de rua. Ele a agrediu com três chutes num banco de praça, a culpando, sem provas, por ter quebrado tampa de caixa de esgoto. O empresário ganhou a antipatia de toda a cidade. Não conseguimos contato.

ESPLANADEIRA

#Multiplan lança Programa de Estágio com 32 vagas para 5 Estados. #RANKING LEADERS LEAGUE elege DGBB entre as melhores agências do Centro-Oeste. #SumUp amplia crédito para micro e pequenos empreendedores. #Organizado por Simone S. Santos, “Mulheres que Lideram: impacto, legado e inspiração” foi lançado no RJ. #Melissa Artioli lança amanhã "Solte, Entregue, Confie", na Livraria da Vila da Paulista (SP). #Com investimento de R$ 60 mi, Alfama estreia em porcionados e quer faturar R$400 mi. #Documentário “Vozes em Mutirão - Uma história do Balanço Ético Global” estreia na London Climate Action Week.

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