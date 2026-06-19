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Leandro Mazzini
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Caso Master/CredCesta será uma nova Faroeste no TJBA?

Estreia da face política baiana da Operação Compliance Zero pela PF vai render muito ainda, se os investigadores irem a fundo no nascedouro do Banco Master

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Repórter
19/06/2026 13:55

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Jaques Wagner, senador e ex-governador da Bahia - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
Jaques Wagner, senador e ex-governador da Bahia crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

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A estreia da face política baiana da Operação Compliance Zero pela Polícia Federal vai render muito ainda, se os investigadores irem a fundo no nascedouro do Banco Master junto ao CredCesta. As buscas contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) são apenas o início do cerco. Os policiais já investigam a ligação de Daniel Vorcaro, “banqueiro” do extinto Master, com a banca de Eugênio Kruschewsky, que lhe dava suporte jurídico no programa de consignados do Governo da Bahia. Wagner e o agora ministro palaciano Rui Costa, seu sucessor no Palácio Ondina, entraram em reza forte. Junto com os advogados de Vorcaro e desembargadores do Tribunal de Justiça, onde a PF já fez uma limpa na Operação Faroeste há poucos anos. A PF agora vai puxar o fio para saber se os R$ 54 milhões pagos por Vorcaro à Banca Kruchewsky (também procurador do Estado) foram direcionados apenas para o escritório. Ana Patrícia Leão, advogada subestabelecida no Caso Master, também pode entrar na mira.

Futuro de Ciro

Na terça-feira que vem a Executiva Nacional do Partido Progressistas vai se reunir para discutir a situação do presidente Ciro Nogueira (PI), o enrolado senador no Episódio do Banco Master. Caso Ciro seja afastado, como sopram entre portas, um dos vices da legenda vai assumir, de acordo com o estatuto. No páreo, estão a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Ciro & Lira

Os cenários extra-salas indicam que o PP vai ficar nas mãos de Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara e pré-candidato ao Senado, que já articula muito nos bastidores – o que não seria ruim para o senador piauiense. Ciro e Lira são aliadíssimos. Lira com o PP na mão também teria mais trunfos para negociações eleitorais que o beneficiem.

A dupla voltou

Gilberto Kassab, fundador e cacique do PSD, puxou para si a responsabilidade de ter empurrado o sub judice José Roberto Arruda como candidato no diretório do DF. Agora, surgiu como anjo pacificador. Juntou Arruda e o empresário Paulo Octávio na sala, e conclamou PO a ser candidato ao Senado. Em tempo, PO é o presidente regional do PSD. E, cauteloso, como já foi senador e deputado, avalia se vale a pena se lançar.

O Mais Engenharia

O engenheiro Henrique Luduvice entregou à Ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, proposta para criação do Programa Mais Engenharia no Brasil – projeto inspirado no Mais Médicos, voltado à promoção da Engenharia, Agronomia e Geociências como políticas de Estado. A proposta é ampliar a presença de profissionais qualificados dessas áreas em regiões com maior vulnerabilidade social.

Contra a pirataria

A megaoperação “Desvio de Rota”, da Receita, que estima apreender R$ 300 milhões em mercadorias piratas na região do Brás (SP), contou com suporte técnico e estratégico do escritório Kasznar Leonardos, referência em Propriedade Intelectual no País. A equipe de Antipirataria e Brand Protection da banca auxiliou na identificação de fraudes de marca em 2 mil estabelecimentos comerciais nos shoppings 25 Brás e Stunt.

ESPLANADEIRA

#Dr. Rodrigo Góes palestra hoje sobre Escoliose Idiopática e Neuromuscular no CBOP (SP). #Luiz Fernando Gevaerd participou de evento do Clube do Ser, no RJ. #CICEF e BNDES lançam documentário sobre paradoxos da economia brasileira. #7 em cada 10 trabalhadores valorizam ambiente respeitoso no trabalho, revela Pesquisa Ticket. #Saulo Florentino lança amanhã livro "Kintsugi", em Itaboraí (RJ). #Copa Airlines celebra 15 anos e mais de 28 mil passageiros de janeiro a abril em operações saindo de Brasília. #Pizzaria La Braciera bateu recorde de vendas no Dia dos Namorados.

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