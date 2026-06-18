Companheiro Macron!

O presidente brasileiro Lula da Silva (PT), que pediu para ir ao evento, foi ironizado e desdenhado pelos presidentes das potências reunidas no G7 na França. Realizado num resort à beira de um lago em Évian-les-Bains, o encontro serviu para mostrar a Lula e ao mundo que o Governo do petista força a barra para que ele seja reconhecido na turma, a despeito de a potência econômica do Brasil merecer destaque. Segundo relatos sigilosos de três servidores e diplomatas, o presidente do G7, o líder francês Emmanuel Macron, teve de se explicar aos ouvidos dos presidentes Donald Trump (EUA) e da Primeira-Ministra do Japão, Sanae Takaichi, o que Lula fazia ali. O brasileiro, que usa o evento como vitrine eleitoral, foi ignorado por Trump até em tentativa de aperto de mão na foto oficial, e encaminhado por um funcionário à outra ponta para o registro da imagem. O desdém e risos amarelos dos líderes foram o coroamento da vergonha alheia.

Forças na urna

O cenário ferve em Boa Vista e região. Com tantos venezuelanos e cubanos nas ruas – muitos ainda ilegais – e o povo com um olho na Copa e outro na urna, o presidente Lula da Silva autorizou o emprego das Forças Armadas como apoio logístico nas eleições suplementares de Roraima no domingo. Assinou o Decreto 13.028 para isso ontem.

Lá Ela 3x!

Depois de soltar num podcast que é vítima de críticas alheias, a advogada Ana Patrícia Dantas Leão, subestabelecida pela Banca Kruschewsky em ações de defesa do Master, amargura o status de ter se ligado ao banco falido. Quer presidir a OAB da Bahia, mas critica a Ordem por falta de apoio – e o caminho para o Tribunal de Justiça minguou. Sonha agora ser conselheira da OAB nacional, mas faltam-lhe padrinhos entre portas.

Turma do estágio

A Mesa do Senado adiou a votação do PL 6461/19, que cria o Estatuto do Aprendiz. A medida preocupa entidades do setor, que alertam para impactos em cerca de 500 mil contratos de aprendizagem ativos. Para o CEO do CIEE, Humberto Casagrande, o atraso compromete ações de inclusão social, combate à evasão escolar e preparação de jovens para o mercado. O projeto aguarda análise dos senadores.

Dinheiro em alto-mar

Num Brasil que depende muito ainda de hidrelétricas (e das chuvas!) para crescer energeticamente, o mundo passou a ver com olhos mais atentos o potencial do País em alto-mar. A Coalizão Eólica Marinha (CEM), única associação brasileira dedicada exclusivamente ao desenvolvimento da energia eólica offshore, anunciou a entrada do World Forum Offshore Wind (WFO) em sua governança institucional.

Radiografia do profi

Pesquisa online da Serasa Experian com 1.733 pessoas mostra que 32,3% dos profissionais do País querem mudar de emprego. Já 29,5% buscam evolução dentro da empresa atual. O levantamento revela que 63% esperam dar o próximo passo na carreira em até um ano. A falta de oportunidades (31,2%) e de qualificação (19,5%) ainda aparecem como os principais obstáculos para o crescimento na carreira.

ESPLANADEIRA

#FenaCap reúne em SP diretoria e 17 associadas. #Clube Central (Icaraí-RJ) recebe hoje Desfile Beneficente da APADA Niterói. #ABF Franchising Week (SP) acontece de 21 a 27/6 com 1ª Convenção de Franqueados, Franchising Summit Brasil e 33ª ABF Expo. #Revista JC realiza hoje I Seminário sobre os Impactos da Judicialização do SCR, no CJF (DF). #Achei Doméstica (oportunidades de emprego): acheidomestica.com.br. #Juliano Covas (Corning) debateu impacto da IA na ABDC, no DF. #Selo XIS ampliou certificação ESG para fornecedores de hoteleira.

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