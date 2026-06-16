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Leandro Mazzini
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Ninguém quer delação

Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, amarrou tão bem sua rede de relações nos três Poderes que agora ninguém em Brasília quer sua delação

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Repórter
16/06/2026 08:41

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Presidente Lula e Jorge Messias - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Presidente Lula e Jorge Messias crédito: Ricardo Stuckert / PR

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Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, amarrou tão bem sua rede de relações financeiras nos três Poderes que agora ninguém em Brasília quer sua delação – nem gente poderosa do Congresso, tampouco o Palácio do Planalto (onde respingam seus tentáculos baianos) até em quem mais manda no País hoje, o Judiciário. Na Polícia Federal, para quem ele já entregou duas tentativas, nada andou porque falou o que os investigadores já sabem. Ele teria que entregar onde estão boa parte dos R$ 60 bilhões que promete devolver para passar uma temporada mais curta na cadeia. A sensação em Brasília é de desconforto e uma tensão gigante sobre a governabilidade do Brasil – no Legislativo e Judiciário, principalmente. Se a PF ou a PGR aceitam sua deleção, o Governo para.

Plano B do B

O que já está acertado no Palácio, sobre a 2ª indicação do AGU Jorge Messias, o Bessias, para o Supremo Tribunal Federal: Lula da Silva só o faz em fevereiro de 2027 caso seja reeleito. Com a caneta de mais quatro anos na mão, o verão será o tempo necessário para abrir o caminho no Senado.  Caso Lula perca a eleição, Messias cai junto no ato, e terá de se contentar em ser o único rejeitado pela Casa Alta em 132 anos.

Projeto Bancada

Mesmo em prisão domiciliar e com a saúde debilitada, o ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha enviado sinais, quando podia: ele não abre mão das candidaturas ao Senado do filho Carlos em Santa Catarina, da esposa Michelle no Distrito Federal e do deputado Hélio “Negão” em Roraima, mesmo que isso cause perda de apoios locais por palanques antes combinados pelos diretórios regionais. Para ele, são três eleitos garantidos.

Alô, Gonet

O deputado Beto Preto (PSD-PR) enviou o Ofício 126/26 da 1ª Secretaria da Câmara à Procuradoria Geral da República/MPF, no qual sugere que o MPF crie Câmaras nas cinco regiões do Brasil “para acompanhamento de concessões de infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária e aeroportuária, vinculadas às regionalizações do Judiciário”. Ou seja, uma lupa maior da Justiça Federal sobre as licitações...

Jeitinho mata

O País do Jeitinho mata. O Brasil é um dos que mais tem leis e o que quase nada fiscaliza, em todos os setores da sociedade. A morte da jovem no jump de Limeira (SP), jogada de uma ponte por três incompetentes, e o acidente dos helicópteros no Rio são dois exemplos. Ninguém segue as regras. A ponte estava interditada. Os aparelhos não poderiam fazer táxi aéreo e não tinham plano de voo no Controle Aéreo.

Terroristas, sim!

Já se passaram 17 dias e a CAEMA – o BOPE da Bahia – não deu uma resposta sequer aos bandidos do CV que controlam Itaporanga, região de Trancoso, e cometeram crime terrível. Numa crueldade sem precedente, mataram com 28 tiros o jardineiro Felipe Ferreira, 34, porque suspeitaram que ele entregou uma “boca de fumo”. Seu corpo foi levado pelos traficantes e encontrado decapitado numa mata cinco dias depois.

ESPLANADEIRA

#Amcor lança câmara rotativa de alta velocidade Moda Vac, na Tecnocarne, em SP, já em operação na Barra Mansa Alimentos.. #Domino’s lança pizzas e sanduíches inspirados nos países-sede da Copa FIFA. #87% das empresas no Brasil adotam IA na gestão de contratos, apontam Deloitte & Docusign. #99 abre mais de 90 vagas de emprego: tinyurl.com/48br9f9b. # MedSênior tem 150 vagas no DF com expansão hospitalar: tinyurl.com/mr3upwur. #Sicoob adere ao Desenrola 2. #Doctoralia lança Noa Evidence, ferramenta de IA que converte literatura científica em suporte à decisão clínica.

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