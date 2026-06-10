Agora os cubanos

Com a crise imigratória ainda latente na Venezuela – são em media 300 venezuelanos entrando legal e ilegalmente no Estado por dia, Roraima agora se vê destino forte de cubanos fugitivos do regime dos Castro no Caribe. Eles chegam por trilhas nas florestas e trazidos por "coiotes", longe da fiscalização do Exército na Operação Acolhida, na fronteira. Esses "coiotes" cobram até US$ 1.000 por cabeça (perto de R$ 5.600) apenas para atravessá-los como guias. Uma vez em solo brasileiro, motoristas de vans e picapes cobram para levar os grupos de Pacaraima para a capital Boa Vista. Alguns ficam ali e conseguem emprego, ou não. Mas muitos ainda seguem Brasil adentro até acharem emprego ou assistência. Os coiotes continuam a agir diariamente assim com venezuelanos e cubanos, e virou um grande negócio ilegal em Roraima.



Lobby no TJBA

A advogada Ana Patrícia Leão tem um grande apoiador para a vaga de desembargadora pelo Quinto Constitucional, do Tribunal de Justiça da Bahia. Trata-se do influente desembargador José Aras do TJ de lá. De acordo com o “Vero Notícias”, Aras articula nos bastidores pela candidatura dela. Ana foi advogada do Banco Master junto com Eugênio Kruschewsky, que recebeu R$ 54 milhões de Daniel Vorcado. Questionada pela Coluna, a advogada até hoje não respondeu que peças fez e quanto ganhou.

IPTU assustador

Comerciantes, empresários e moradores de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, estão assustados com aumento exorbitante na taxa do IPTU de 2026. Em alguns casos, o acréscimo chega a variar entre 164% e 198%. Lojistas e comerciantes de shoppings estão muito preocupados com os valores cobrados. Procurada pela reportagem, a assessoria da Prefeitura não respondeu demanda sobre o tema.

Contradições

Mais de 30 instituições brasileiras, investidoras do Santander, receberam carta aberta de organizações ambientais com denúncias de greenwashing. Enviado pelo Instituto Internacional Arayara, o documento aponta que o banco financia empresas e projetos ligados a petróleo, gás, infraestrutura fóssil e termelétricas, enquanto divulga metas climáticas e compromissos públicos com ESG, transição energética e sustentabilidade.

Vacina na Copa

Especialistas alertam brasileiros que irão à Copa FIFA nos EUA, México e Canadá para atualizarem a carteira de vacinação. Sarampo, coqueluche e febre amarela voltaram a circular em diversos países, aumentando o risco de contaminação. A infectologista Rosana Richtmann (Lab. Exame) reforça que a tríplice viral, influenza, COVID-19 e hepatite A, é essencial para quem quer acompanhar o torneio na América do Norte.

Casa de chá

Com menos de dois anos desde a sua inauguração, a Casa de Chá de Brasília, na Praça dos Três Poderes, já é um sucesso de público nacional e internacional. Segundo registros do Senac-DF, mantenedor da Casa, mais de 300 mil pessoas já visitaram o estabelecimento, entre turistas, brasilienses e autoridades. O local é muito frequentado por congressistas e ministros do judiciário.

ESPLANADEIRA

#Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), que reúne 75 portos do País, lançou Prêmio ATP 2026 com 3 categorias: Sustentabilidade, Impacto Social e Inovação. #Art for Pets arrecadou fundos para 500 castrações de cães e gatos do Instituto Caramelo. #Dia dos Namorados TIM tem Ana Paula Renault e PlayStation 5 a partir de R$ 1.899. Hospital Brasília Águas Claras inaugura centro integrado para infarto, AVC e vascular. #Usuários 99 crescem 15% em 1 ano, passando de 60 mi. #Francis atualiza linha Clássico com nova identidade visual e fragrâncias. #Advogados Daniel Kalansky e João Gabriel Volasco lançam livro "Investimentos em Special Situations" (Ed. Migalhas).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.