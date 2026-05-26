‘PAC’ do Coaf

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vai abrir escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu (PR) este ano, para aumentar a fiscalização e o combate à lavagem de dinheiro. A revelação foi feita pelo presidente do órgão, delegado federal Ricardo Saadi, no Fórum Esfera do Guarujá (SP) no sábado. “O Coaf recebe 30 mil comunicações por dia sobre movimentações suspeitas; são 7,5 milhões por ano”, pontuou Saadi, que emendou com o que as autoridades já sabem sobre o modus operandi das facções criminosas: “A partir da pandemia do Covid, o que antes era feito para lavar dinheiro, hoje é usado para diversificar investimentos”. Ou seja, em negócios legais. Saadi, que assumiu o Coaf há um ano egresso, da diretoria de combate à corrupção da Polícia Federal, tem buscado parcerias com o setor privado, como a Febraban, para criar instrumentos com tecnologia necessária para a fiscalização.

Rainha sem coroa

Passageiros do voo da LATAM de Congonhas (SP) para Brasília no sábado (23) à noite se perguntaram em que mundo vive Marina Silva. A ex-ministra do MMA, agora deputada federal – portanto, sem a prerrogativa do cargo para tal – foi escoltada por dois policiais federais até a porta do avião. No desembarque, outros dois agentes a aguardavam no finger. Um deles carregou sua mala.

Kassab e Arruda

Nas rodinhas, o ex-governador e pré-candidato ao GDF José Roberto Arruda (PSD) tem dito que, se disputar, seu desafio é chegar ao 2º turno contra Celina Leão (PP). E que ganha dela. Não faz trackings, mas diz que aparecem empatados. O cacique Gilberto Kassab investe pesado na pré-campanha, alugou até casa no Lago Sul. No compasso de espera de o STF acolher a nova Lei da Ficha Limpa que pode liberar sua candidatura.

Suprema leveza

O advogado Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, revelou a amigos que após deixar a Corte teve uma crise de saúde e ficou 13 dias internado em hospital sob antibióticos. Brincou que, na alta hospitalar, descobriu enfim que o seu problema era “excesso de leveza” – indicando o alívio de deixar o cotidiano judicial.

‘Cazés’ pelo mundo

O presidente da Google Brasil, Fábio Coelho, revelou no Fórum Esfera do Guarujá (SP) que a matriz está mapeando em diferentes países quem é o “Cazemiro” local e faz ofensiva para “trazer” o influenciador ou canal mais acessado como sócios da plataforma. É o efeito do sucesso da Cazé TV. A ideia é chegar a 2030 com estes canais fortalecidos para transmissão da Copa Portugal-Espanha-Marrocos.

Igreja & IA

A 1ª encíclica de Papa Leão XIV já provoca debate mundial ao colocar a inteligência artificial (IA) no centro das preocupações morais da Igreja. Em Magnifica Humanitas, o Pontífice critica o poder das gigantes da tecnologia, condena guerras automatizadas e alerta para a desumanização causada pelos algoritmos. O documento também traz uma forte defesa da dignidade humana e do trabalho diante da automação, argumenta o jornalista Tadeu Pinto, especialista em Doutrina Social da Igreja.

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