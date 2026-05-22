Flávio ou Michelle

Quem o conhece de perto e com ele convive há anos, crava que o senador Flávio Bolsonaro (PL) está seguro das pancadas que pode levar até outubro, e garante que nada vai tirá-lo da campanha a não ser um pedido do Capitão, em prisão domiciliar. Ocorre que as mesmas línguas do PL contam que, agora, a prerrogativa do nome da candidatura presidencial passou de Jair Bolsonaro para o cacique Valdemar da Costa Neto. Caso não apareça mais nenhuma surpresa contra o filho 01 – envolvendo em especial Daniel Vorcaro –, a despeito dos eventuais índices negativos, há chances de ele continuar no páreo contra o presidente Lula da Silva. Porém, o plano B está traçado: entraria Michelle Bolsonaro (PL), com maior apelo popular do que Tereza Cristina (PP-MS), nome ventilado na sigla.

Sem abalos

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera com folga as pesquisas de intenções de voto pela reeleição ao Palácio das Esmeraldas, segundo a Paraná Pesquisas, mesmo com a prisão da sua sogra pela Polícia Federal por esquema de envio de brasileiros via coiotes mexicanos aos EUA. Na estimulada, Vilela tem 41,2%, contra 23,3% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) – e 13,2% x 4,4% na espontânea.

Central da volúpia

A Polícia Civil de São Paulo, sob comando do delegado Artur Dian, desbaratou uma quadrilha de malandros ontem que usavam fotos de autoridades (até policiais) para extorquir homens que se “perdiam” na volúpia em mensagens de lindas mulheres criadas por IA, enviadas por whatsapp. Todos eram detentos encarcerados. O pior é que muitos caíram no golpe, houve pagamentos de R$ 5 mil a até R$ 200 mil em Pix.

Inteligência x crime

O show de serviço que a inteligência da Polícia Civil e do MP deram no caso da prisão da influencer Deolane Bezerra, acusada de lavar dinheiro para o PCC: quando houve informes de troca de mensagens entre o capo Marcola no presídio e seus emissários, instalaram telas minúsculas no esgoto da cela do chefão do PCC e conseguiram recuperar os bilhetes inteiros sobre as orientações do processo criminoso.

Que coincidência

O advogado do Banco Master Eugênio Kruschewsky saiu do home-office. Ganhou contornos curiosos o caso do divórcio milionário de Lucas Abud e da dona da maior escola de ballet da Bahia, Fabiana Gordilho – que Eugênio defende. Um dos inúmeros recursos da ação que havia sido retirado da pauta na próxima segunda (25) foi reintroduzido no sistema após Kruschewsky e a sócia Ana Patrícia Leão visitarem o TJ.

Supermercados & Poder

Vejam o poder do setor supermercadista. Variadas autoridades dos três Poderes passaram pelo APAS Show, sob comando de Erlon Ortega, em São Paulo. O presidenciável Ronaldo Caiado defendeu a flexibilização da carga horária trabalhista – sem entrar na PEC do fim da jornada 6 x 1. Anteontem, a candidata ao Senado Simone Tebet passou pela feira e lembrou o peso do setor (10% do PIB) junto ao agronegócio.

ESPLANADEIRA

#99 inaugurou hub para motociclistas e ciclistas no Shopping Conjunto Nacional, no DF. #Super Bonder lança campanha inspirada no futebol com conceito “Garantia de Sucesso”. #Microlins lança livro com histórias de 10 franqueados de sucesso da rede. #SBACV lançou plataforma Saber Vascular. #Embracon abre vagas em GO, MG, PR, RN e SP. #SumUp tem 75 vagas de emprego para tecnologia e vendas no País; Inf: tinyurl.com/mwdayy5m. #Copa do Mundo aumenta em 1,3% as vendas de vestuário em abril, aponta Stone #Matrix Energia lidera ranking de desempenho operacional em energia solar com usina Grande Sertão II. #Vinícola Brasília participa da AgroBrasília até este sábado (23). #Rodenstock Brasil lançou plataforma Exclusive.

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