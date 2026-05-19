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Leandro Mazzini
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Ela, não!

Embora tenha influência na comunicação do Governo, dona Janja da Silva está longe dos planos da campanha eleitoral de Lula

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Repórter
19/05/2026 08:38 - atualizado 19/05/2026 08:40

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Janja, mulher do presidente Lula da Silva - (crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Janja, mulher do presidente Lula da Silva crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

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Embora tenha influência na comunicação do Governo, dona Janja da Silva está longe dos planos da campanha eleitoral para ajudar nos scripts dos vídeos caseiros e do cotidiano do presidente Lula da Silva. Um pedido cada vez maior dos aliados para engajamento do petista nas redes e com foco no voto jovem. Ocorre que o staff a considera um desastre quando assume o roteiro – vide o caso da carne de paca (animal proibido para abate e consumo) na Granja do Torto e, anos atrás, ao mostrar Lula de camisa social atrás do fogão num apartamento, mas o reflexo do vidro de um forno revelou que estava de cueca-calção. A turma das redes, que adora “cancelar”, não perdoaria esse amadorismo.

7 x 0

Enquanto se discute o fim da escala 6 x 1 na praça, o presidente Hugo Motta criou a escala 7 x 0 para seus pares. Mal a segunda-feira raiou e os deputados federais receberam alerta do sistema da Mesa Diretora da Câmara, de que todas as pautas da semana poderão ser votadas de forma remota e online. Conforme publicamos, o ano já acabou no Congresso Nacional. O reduto eleitoral é a prioridade para a turma do voto.

Romaria

Bateu um desespero na governadora Celina Leão (PP), do Distrito Federal. Ela iniciou visitas a ministros do STF (pontapé foi com Cristiano Zanin) para falar da ADI impetrada pelo REDE, que será votada pelo plenário virtual a partir da sexta (22). A depender do resultado, o Supremo poderá liberar a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda (PSD), com chances de vencê-la nas urnas. Procurada sobre agenda com mais togados, a assessoria da governadora ainda não respondeu.

Guia MEC

O MEC lançou o Guia de avaliação da Educação Integral no Brasil, em parceria com a Ashoka e FEUSP, que sistematiza as experiências da pesquisa-ação do Escolas 2030. O material tem ferramentas para que gestores e comunidades escolares formulem práticas de avaliação. Elie Ghanem, professor da USP, afirma que o projeto “valoriza e fortalece as práticas inovadoras e bem-sucedidas em áreas de alta vulnerabilidade social”.

Mercado do game

O uso da IA generativa em games causa receio a 45,7% dos jogadores quanto à perda de empregos na indústria e à precarização do trabalho criativo e, para 38,4%, quanto à queda da qualidade dos jogos, segundo a Pesquisa Games Brasil 2026. Para Bruna Simões, CEO da Thunder Games, a IA na indústria de games já é “infraestrutura”, mas o problema reside quando o produto chega ao consumidor ainda com “cara de IA”.

Prêmio CLP

O Prêmio Excelência em Competitividade 2026 do Centro de Liderança Pública alcançou recorde de inscrições. Foram 403 políticas de alto impacto social cadastradas em 23 Estados. A iniciativa reconhece projetos transformadores em áreas como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, inovação e sustentabilidade ambiental. Os três vencedores serão conhecidos em agosto.

ESPLANADEIRA

#Grupo New Pet participa da APAS 2026 no Expo Center Norte SP, estande 788A. #Helena Levorato, da SBI, participou do Fórum Bancos & Banking 2026, em SP. #Mulher Digital abre curso gratuito/online em TI; Insc: jamujerdigital.org. #Instituto Visão Solidária anuncia Zico para campanha de Copa do Mundo. #Smurfit Westrock é patrocinador master da Corrida Plié Pela 1ª Vez. #Vilson Lemos fala de gastroplastia endoscópica no 10º Congresso de Endoscopia do RJ, dias 22 e 23/5. #Grupo 3corações apresenta 15 inovações e portfólio na APAS 2026. #Wine zera impostos em seus vinhos e tem descontos de até 80% nos rótulos.

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