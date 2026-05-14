O fator desgaste

A nova rodada do Paraná Pesquisas – o instituto que mais tem acertado resultados eleitorais de três eleições para cá – mostra ACM Neto (União) liderando intenções de votos para o Governo da Bahia. O seu eventual trunfo está longe de ser o retorno do Carlismo – que não morreu com seu avô ACM, mas pode ser repaginado desta vez. Neto contratou João Santana, o famoso marqueteiro ligado ao PT, e este não entra em campanha se não tiver certeza do potencial do candidato. Não só os números de vantagem na espontânea se destacam na pesquisa (26,3% de Neto contra 19,8% do governador). Na estimulada está em 47,8% x 38,7%. A alta rejeição do governador petista Jerônimo Rodrigues (37,1%) também é destaque – Neto surge com 27,4% de rejeição. O que pode apontar um desgaste do PT após 25 anos à frente do Estado. Os dirigentes de partidos nacionais leram com atenção a pesquisa de ontem. A Bahia está entre os cinco maiores colégios eleitorais do País.

Queima na pista

Três homens foram assassinados numa estrada no interior do Pará anteontem. Os corpos estavam ao lado de picape na rodovia. Foi execução profissional, com balas de pistolas. Na carroceria, policiais encontraram querosene de aviação. As investigações se iniciam pela suspeita de serem vítimas por queima de arquivo (como fornecedores) ou a possível participação em mineração ilegal e ou tráfico de drogas.

Filhotes do Master

Pelas investigações – em andamento – da Polícia Federal, constata-se na praça que o pai do Banco Master – que fez o banco captar centenas de milhões e crescer nacionalmente – é o Credcesta na Bahia, firmado na gestão do então governador Rui Costa (hoje chefe da Casa Civil de Lula da Silva). E isso gerou seus filhotes. Os primos André e Eugênio Kruschewsk na ala jurídica, dando suporte aos “banqueiros” Guga Lima e Vorcaro.

No trânsito

Foi sancionada pelo presidente Lula da Silva a lei de autoria do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), autor da famosa Lei Seca, que institui o Dia Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas do Trânsito no Brasil. Será todo 3º domingo de novembro. Dados do Mapa da Segurança Pública 2025 apontam que mais de 26 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro apenas em 2024.



Balelômetro



Mais uma para o Balelômetro eleitoreiro que a Coluna tem acompanhado. O presidente Lula da Silva anunciou MP que determina a volta da isenção do IPI sobre as remessas internacionais de comércio eletrônico, a “taxa das blusinhas”, com o qual a União arrecadou R$ 1,78 bilhão em 2026. A Firjan repudia a medida e vê retrocesso para indústria, trabalhadores e para o equilíbrio das contas públicas.

Comunicação & Poder

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ESPLANADEIRA



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