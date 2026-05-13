Fio desencapado

O mercado de energia está intrigado com a decisão Governo Federal de não incluir as concessões da Enel no Rio de Janeiro e no Ceará no pacote de renovações anunciados na semana passada. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) havia recomendado a renovação das concessões da distribuidora nestes dois Estados – embora a agência tenha renovado antecipadamente 14 concessões de distribuição. Rio e Ceará apresentam números melhores que boa parte das concessões renovadas, segundo analistas. Um exemplo é a Light, que distribui energia para 31 municípios do Rio de Janeiro, e está em recuperação judicial desde 2023. No Rio, o tempo médio de atendimento para religar a energia, no período de abril/25 a março/26, foi de 419 minutos da Enel e de 534 minutos da Light. A média nacional foi de 437 minutos. Da mesma forma, a Coelba, que atende regiões da Bahia, registrou 639 minutos em média para atendimento para religação de energia, a pior média nacional.

A voz de Zema

As críticas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com o Supremo Tribunal Federal, têm dado a ele notoriedade, que pode alavancá-lo nas eleições deste ano. Embora repita que é o candidato da 3ª via, Zema surge a cada dia mais entre portas citado como o potencial vice de Flávio Bolsonaro (PL). O mineiro é a voz para assuntos bombas que o presidenciável quer, mas não pode ecoar.

Fúria em Rondônia

Instituto Novo Perfil Pesquisas: Para 74,4% dos eleitores de Rondônia, a gestão do Governo precisa de mudança, enquanto 25,6% defendem a continuidade. A avaliação da gestão também aparece pressionada: 61% desaprovam a forma como o governador, Cel. Marcos Rocha, conduz a administração – e 39% aprovam. O atual governador é do PSD, cujo pré-candidato ao Governo é o ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria.

Golpes no e-commerce

Golpistas miraram principalmente a geração millennials nas tentativas de fraude no e-commerce em 2025. Foram 599,9 mil ocorrências. A Geração Z, com 505,5 mil diligências e a maior taxa proporcional de risco (2,2%), e a geração X, com 297,1 mil, completam o top 3 no ranking de vítimas no ambiente digital. Os dados são de Estudo da Serasa Experian sobre transações fraudulentas no varejo digital.

Balelômetro

Mais uma para o Balelômetro da Coluna – o espaço que cita tudo o que foi combinado e nada resolvido, com viés eleitoreiro dos mandatários. O Desenrola Brasil, anunciado pelo Governo Federal para enfrentar o endividamento recorde no País, avança apenas em plataformas digitais medianas que buscam a confiança dos bancos, os reais credores, mas que desconfiam das plataformas... E segue o drama do brasileiro.

Brasil no Vaticano

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Reitor da PUC-Rio, o padre Anderson Pedroso divide os holofotes com o cardeal português José Tolentino de Mendonça em seminário sobre Padre Antônio Vieira, em Roma. O encontro ocorre nas comemorações pelos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé, iniciadas oficialmente em 1826, quando o Papa Leão XII recebeu as credenciais do 1º representante brasileiro no Vaticano.

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