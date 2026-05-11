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Leandro Mazzini
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"Governo Janja": Mercado já sabe de resultado pífio do BB

Banco do Brasil apresenta resultados do trimestre nos próximos dias e desempenho é "horrível" – cravam analistas de mercado

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Repórter
11/05/2026 08:31 - atualizado 11/05/2026 08:54

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Sede do Banco do Brasil - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Sede do Banco do Brasil crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Enquanto os bancos privados anunciam o tradicional lucro líquido trimestral em bilhões de reais, e a cada ano maiores, o desempenho do Banco do Brasil que será divulgado nos próximos dias será “horrível” – assim cravam analistas de mercado que já tiveram acesso ao balanço da instituição de capital misto. O BB não alcançou os números dos anos anteriores para o período. E a direção procura uma resposta plausível para não citar incompetência. Porém não tem opção no vocabulário, só vai disfarçar.

Acabouuuu

O ano já acabou no Congresso Nacional. Boa parte dos deputados, em especial, e alguns senadores já ficam mais nos escritórios da base eleitoral. Muitos servidores pediram dispensa no Congresso para bater ponto nos redutos. Hugo Motta e Davi Alcolumbre estão combinados de dar celeridade (e enterrar) a PEC do fim da jornada 6 x 1. Depois é tchau, Brasília, até as urnas!

Em “home-office”

O que se sabe em Salvador, a capital do mar, do axé e da alegria, é que o procurador e advogado Eugênio Kruschewsky não curte nada nem tem saído de casa. É para evitar olhares atravessados, vaias em restaurante e até cobranças de populares sobre a sua relação com o Daniel Vorcaro. Kruschewsky é o homem que recebeu R$ 54 milhões em honorários do “banqueiro”, algo bem incompatível para uma banca na praça por lá.

Maternidade & carreira

Pesquisa Serasa Experian em suas redes sociais, com 327 participantes, revela que 58% das pessoas consideram a flexibilidade no trabalho, com jornada adaptável e home office, o principal fator para o crescimento profissional de mães. Seguido por apoio da liderança (19%), cultura organizacional (14%), e benefícios como creche e auxílios (9%). Os dados fazem pressão para que empresas invistam nesses modelos flexíveis.

Hantavírus

O hantavírus – doença transmitida por contato de humanos com secreções de roedores silvestres – preocupa turistas brasileiros que adoram um transatlântico. Um navio no mar da Europa retém 150 pessoas após quatro mortes. Rosana Richtmann, médica do Lab. Exame, destaca que a contaminação acontece pela inalação de partículas das secreções e que a transmissão entre humanos é possível, mas em situações específicas.

Alô, turma do TI

Voltado a startups SaaS, a 2ª edição do Programa Ideias Imply® foi lançada com investimentos que podem chegar a R$ 500 mil por projeto. Além de suporte técnico e acesso ao mercado, os participantes terão conexão com a infraestrutura e ecossistema de inovação da empresa. As inscrições ficam abertas até 29 de maio. O programa busca soluções em estágio de MVP, em áreas como fintech, healthtech e IA.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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