Balelômetro: Motta faz esforço concentrado pela PEC do fim da 6×1

* Edição da segunda-feira - dia 4/5

Mais uma para o Balelômetro da Coluna– o espaço para divulgar tudo que é combinado e nada resolvido, a balela com viés eleitoreiro. Na esteira da campanha presidencial vindoura, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, convocou sessões deliberativas do Plenário para toda a semana, de hoje (4/5) a sexta (8/5), num esforço concentrado para dar celeridade à PEC do fim da escala de trabalho 6 x 1. O objetivo é abrir espaço para as emendas ao texto na comissão especial. Fato é que Motta quer se livrar logo da pauta-bomba antes da campanha, diante de um projeto que só ajuda a demagogia eleitoral do presidente Lula da Silva. O que se sabe no Congresso é que a PEC não passa. A turma desta Legislatura é majoritariamente patronal e estudos sérios de associações variadas apontam para o atraso do País caso e PEC passe, como estagnação industrial, alto custo do produto final e maior desemprego.

Ah, poltrona...

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Ricardo Couto, governador tampa do tampão do Rio de Janeiro, posa de Xerife, exonerou mais de mil comissionados, toca a austeridade forte, passa pente-fino nos contratos milionários, mas descobriu que a poltronado Palácio tem seus buracos. Prorrogou o benefício fiscal milionário sobre o diesel para o setor de Transportes. É a poderosa Fetranspor na pista...

Conta, Cardozo!

Conhecido constitucionalista, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo lançou no Spotify o podcast “Democracia em Pauta com Cardozo”, no qual “propõe sair do comentário superficial e trazer uma leitura mais aprofundada sobre os bastidores do Poder no Brasil”. Ele próprio revela que poderá trazer mais que análises, amparado na experiência de quem conviveu de perto com os Poderes.

Brasil& EUA

Na esteira da retomada comercial com o país de Donald Trump, após o tarifaço que caiu, o ministro da Agricultura, André de Paula, e seu staff, se reuniram semana passada com membros da Câmara de Comércio dos EUA e do Conselho Empresarial Brasil-EUA para tratar de oportunidades. Debateram o fluxo comercial dos últimos meses e as oportunidades ligadas à ciência e tecnologia e biocombustíveis.

Turma da Tributária

Sediada em Belo Horizonte, a Associação Brasileira de Direito Tributário (Abradt) realizará o seu 28º Congresso Internacional, de 11 a 13 de novembro, com presença dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, do STF, e Regina Helena Costa, do STJ – entre outros togados famosos. A Abradt, que comemora 30 anos neste 2026, acaba de eleger o jovem Tiago Conde Teixeira como presidente.

Ponto Final

Será que o MPF não vai se dar o mínimo trabalho de investigar as dezenas de milhões de reais que as gestões Eduardo Paes & Cavalieri despejaram na empresa que há anos promove os shows de Copacabana? Ou será que as excelências do Judiciário ficaram na área vip pé na areia também?

ESPLANADEIRA

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