Turismo eleitoral

Começa a ferver a pré-campanha eleitoral para o Governo do Distrito Federal, com situações nada ortodoxas. Não bastasse o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e a atual Celina Leão (PP) com risco de aparecerem na delação premiada de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, a arapongagem partiu para o lado pessoal. Consta entre portas de famosos advogados que dois detetives disfarçados de turistas passaram uma semana na paradisíaca Pirenópolis (GO), a 150 km de Brasília. Hospedaram-se em pelo menos três pousadas de luxo da cidade, as melhores do lugar. E daí? Segundo investigações em andamento, elas são de um pré-candidato, e estão em nome de sócio. A dupla tirou fotos, fez filmes e teria até gravado conversa com funcionários.

Custo hermano

O Brasil não é para amadores, mesmo. E o cotidiano prova isso. Ao abrir as portas na Operação Acolhida para os venezuelanos, o Estado de Roraima – que se tornou lar para milhares deles – também capturou um ativo negativo da Venezuela. Já são 370 venezuelanos custodiados no sistema prisional do Estado, por crimes diversos. E só esse grupo custa ao Governo de Edilson Damião (União) mais de R$ 800 mil por mês.

Urna.jus

Um nome começa a chamar atenção nos bastidores da pré-campanha do DF, e que pode surgir como representante dos servidores do Judiciário nas urnas – uma classe forte em Brasília. É o atual presidente do Sindjus, Costa Neto, que articula candidatura a deputado federal. A movimentação ainda é discreta, mas ele tem provocado incômodo entre possíveis adversários. Inclusive na própria classe.

Ah, doutora..

A situação da advogada baiana Ana Patrícia Dantas Leão está delicada. Ela foi abonada para o enrolado Banco Master, de Daniel Vorcaro, pelo seu amigo e parceiro de várias causas Eugênio Kruschewsky, que está na mira da Polícia Federal por ter sido o 4º escritório que mais recebeu do banco – foram R$ 54 milhões no total. A Coluna a procurou pela assessoria por duas vezes, e a sua banca, sobre seus honorários. E nada.

Brazil Week 1

Em parceria com o Sebrae-RJ, a Firjan SENAI realiza pela 1ª vez uma edição internacional do Programa Rede de Oportunidades para Fornecedores. O evento acontece na Offshore Technology Conference, nos Estados Unidos, para aproximar grandes empresas com potenciais fornecedores do Rio capazes de exportar bens e serviços. Baker Hughes, Hanwha Ocean, SLB, Petrobras, Transpetro e Radix participam do encontro.

TI na China

A Looma, plataforma brasileira de infraestrutura para negócios digitais, foi a única startup brasileira selecionada para o Xiaomi MiMo Orbit, programa global da gigante chinesa de tecnologia, que concede acesso a modelos de inteligência artificial para empresas e desenvolvedores. A estimativa da Looma é que o incentivo signifique uma economia de cerca de R$ 500 mil pelo próximo ano, em recursos de IA.

ESPLANADEIRA

#FenaSaúde debate hoje sobre judicialização com Luís Roberto Barroso e macroeconomia e saúde com Marcos Lisboa.# White Martins apresenta novidades no portfólio de metalmecânica na Feimec 2026. #Jamef investe R$ 25 milhões em renovação de frota. #Innovation Summit Barueri 2026 será na Praça das Artes, dia 12/5; Inf: tinyurl.com/44ddkwfu. #Dr. Peanut é a pasta de amendoim Nº 1 do País, segundo ranking Euromonitor. #Divino Fogão cresceu mais de 30% em vendas no 1º trimestre. #Consórcio Embracon cresce 40,5% no 1º trimestre e fatura R$ 15,5 bi, superando desempenho do setor. #Universidade Veiga de Almeida (UVA) promove vacinação no campus Tijuca (RJ), nesta quinta (7); aberta ao público, das 9h às 12h.

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