Vergonha Internacional

O presidente Lula da Silva e o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falaram, falaram… protestaram, e expulsaram dois americanos do Brasil. Mas não explicaram até agora o que fazia nos Estados Unidos, como adido policial e morando bem com aluguel de R$ 48 mil pago pela União, um delegado federal ficha-suja, que dirigiu bêbado aqui, atropelou e matou inocente com carro de placa fria. E cuja irmã, segundo investigação e noticiado, é suspeita de ligação com a facção PCC. Lula e Andrei usaram a melhor estratégia de quem não pode se defender do indefensável: atacar. Aliás, o Governo de Donald Trump publicou nota afirmando que o delegado teria manipulado seu sistema de imigração para forçar a prisão de Alexandre Ramagem, que pediu asilo político e cujo caso está sob análise. O que os adidos americanos fizeram aqui em Brasília para merecer a “reciprocidade” da expulsão?

Saldo Free 1

Amanhã a Secretaria Nacional do Trânsito (Senatran) deve soltar uma Portaria que suspenderá por 200 dias os prazos para pagamentos das multas de pedágio free flow do País (aquele sistema automático de pedágio sem cabines, de leitores em torres nas rodovias. Ou seja, como o ano “acaba” em novembro, é provável que esse pepino no meio da pista fique para o próximo Governo resolver.

Saldo Free 2

Após audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, presidida pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), o Governo foi mais cobrado pelos congressistas sobre o free flow. Já são mais de três milhões de multas no Brasil em apenas três anos, a maioria delas sob contestação dos motoristas – muitos perderam as carterias de habilitação. Só a Rodovia Rio-Santos acumula 1,4 milhão de multas.

Rara aparição

A União Nacional dos Estudantes (UNE), que anda sumida em todo Governo de esquerda, reapareceu: lançou abaixo-assinado contra a venda da mineradora Serra Verde (GO) para empresa dos EUA. A entidade alerta que o Brasil pode virar apenas exportador de matéria-prima e pede a suspensão do negócio. Mas ninguém foi para a porta da mineradora ou da embaixada Americana protestar.

PEC da Reparação

Organizações como Iniciativa Negra, Unegro e Uneafro realizaram sábado em São Paulo audiência pública para discutir a PEC da Reparação, que institui o Fundo Nacional de Reparação Econômica, além de mecanismos permanentes de reparação e promoção da igualdade racial no País. O evento é aberto e terá participação da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), e do deputado federal Orlando Silva (PcdoB-SP).

Latinha$

O setor de latas fechou 2025 com 34,1 bilhões de unidades comercializadas. Categorias como água em lata (+24%), drinks prontos e energéticos ganharam espaço, enquanto cerveja e refrigerantes mantiveram seus índices. A indústria segue investindo forte, já apostando em retomada neste ano, com Copa e outras festas nos calendários locais. Os dados são da Associação Brasileira da Lata de Alumínio (Abralatas).

ESPLANADEIRA

#Eliane Medeiros, diretora da ANS, organiza livro “A fiscalização na regulação da saúde suplementar”, da Revista Justiça & Cidadania, lançado hoje, na sede da Iniciativa FIS, no Rio de Janeiro. #Fundação Carlos Chagas abre inscrições para prêmio de formação docente em licenciaturas. #Banco BMG e FONAMEC firmam acordo para impulsionar conciliação e desjudicialização, um marco para o setor financeiro do País. #Alfama inaugura fábrica em Louveira (SP). #Em ano de Copa, Omint renova portfólio de seguro-viagem. #ABCasa agora é Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações.

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