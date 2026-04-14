Kruschewsky contratou irmã de desembargador de TJBA

O advogado Eugênio Kruschewsky, que recebeu R$ 54 milhões de reais e foi o 4º escritório mais contemplado pelo Banco Master, chamou a atenção dos investigadores. Motivo: ele subestabeleceu uma causa milionária do Master para Lia Frank, irmã do desembargador do TJ da BA, Roberto Frank, um dos mais influentes do tribunal. Ele não atua nas causas do Master, mas seu poder é reconhecido até por seus adversários, a começar com o atual presidente do TJ, José Rotondano. A descoberta de que o advogado Eugênio Kruschewsky contratou parentes de desembargador e até sua sócia, Ana Patrícia Leão, para atender o Master, acende o sinal amarelo. Afinal, o tribunal já foi sacudido pela Operação Faroeste , da PF, e sua reputação tem de permanecer intacta. Quebras de sigilo e eventuais delações poderão afastar ou incendiar o cenário.

Como é que é?

O presidente Lula da Silva erra feio ao dizer que, por ele, não existiriam as .bet, as culpando por endividamento do povo. Ocorre que elas enchem os cofres da União, também. Levantamento recente no próprio Ministério da Fazenda, a pedido da plataforma Pay4Fun, mostra que mais da metade dos apostadores brasileiros (53,4%) gasta até R$ 50 por mês em apostas esportivas e jogos online. Um valor irrisório diante do orçamento familiar geral.

Aviso aos arapongas

Esta Coluna e este colunista não têm medo de policiais e ex-policiais metidos a detetives que abusam de seu poder para intimidar ou tentar descobrir pêlo em ovo. Por dois simples motivos: não tem pêlo e não tem ovo. Podem voltar para o suas funções e fazer o que o povo lhes paga: trabalhar.

Tão perto, tão longe

Os indígenas de diferentes etnias que participaram do Acampamento Terra Livre na Esplanada, semana passada, mandaram um duro recado ao Congresso Nacional, e vão fazer valer a manifestação na eleição e nas entradas da Câmara e Senado este ano. "Estamos aqui para fazer soar a nossa voz. Não temos medo desse Congresso. Nós temos mais de 500 anos de invasão, de massacre, e estamos vivos até aqui. Demarcação já", discursou o vice-cacique de Caraíva, o pataxó João Cunha.

Grana Digital

O conhecimento sobre bancos e carteiras digitais quase dobrou no País em quatro anos, segundo a 9ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, da ANBIMA em parceria com o Datafolha. O índice passou de 23,9% em 2022 para 45,6% em 2025. Hoje, 97% dos brasileiros dizem conhecer ao menos uma instituição financeira digital. Os bancos tradicionais ainda lideram a lembrança espontânea, com 91,5%.

Zico nas telas

O jogador Zico, maior ídolo da história do futebol do Flamengo, ganhou um filme sobre sua trajetória. É o documentário “Zico, O Samurai de Quintino”. Com direção de João Wainer, a obra estreia no dia 30 de abril, exclusivamente nos cinemas de todo o País. “Quero que me vejam como um cara que dignificou a profissão”, afirma o ídolo rubro-negro.

ESPLANADEIRA

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