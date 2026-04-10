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Leandro Mazzini
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Batalha pelos bispos pode valer até 12 milhões de votos

Apoio do bispo Samuel Ferreira ao presidenciável Ronaldo Caiado caiu como uma bomba no petit comitê pré-eleitoral do presidente Lula da Silva

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Repórter
10/04/2026 16:47

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Ronaldo Caiado, governador do Goiás desde 1º de janeiro de 2019 - (crédito: Agência Brasil)
Ronaldo Caiado, governador do Goiás desde 1º de janeiro de 2019 crédito: Agência Brasil

O apoio do bispo Samuel Ferreira ao presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) caiu como uma bomba no petit comitê pré-eleitoral do presidente Lula da Silva (PT), que concorrerá à reeleição. Presidente executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus – Ministério de Madureira, Pr. Samuel é filho do conhecido Pr. Manoel Ferreira, 93 anos, que já concorreu ao Senado pelo Rio de Janeiro e carrega o título de Bispo Primaz do Brasil, o que unifica todas as evangélicas. Ocorre que há dois meses o presidente Lula tenta uma agenda no Rio com Bispo Manoel para obter apoio oficial dele à sua candidatura. Contudo o bispo primaz, por ora, continua silencioso. Em sua fala, em Goiás, o filho do pastor que “fechou” com Caiado disse que o governador é “homem sincero, honesto e amigo”. O que está em jogo na batalha pelos bispos são nada menos que 20 milhões de votos (estimativa não oficial de fiéis eleitores das congregações das Assembleia). Apenas o Ministério Madureira, braço que os Ferreira comandam, tem 9 milhões de fiéis.

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Lotes e FGTS

Chegou o ano do tudo por votos. Enquanto Lula vai liberar R$ 7 bilhões do FGTS para o povo pagar contas – contrariando a destinação oficial do benefício – o GDF começou a legalização do assentamento 26 de Setembro, uma invasão popular dentro da Floresta Nacional desde o fim dos anos 90. São 40 mil pessoas e desmate sem controle. São Celina Leão ao Governo e Ibaneis Rocha ao Senado (ou Câmara) atrás de votos!

BB em perigo

Mais sobre a visita do embaixador Irã ao Congresso: Sabendo que o Brasil é dependente de fertilizantes e que as importações deste insumo da Rússia caíram, o Governo de Teerã quer forçar a compra direta entre produtores brasileiros e empresas iranianas. O problema é que, se o Banco do Brasil entrar nessa, como quer o Irã, corre risco de ser banido do sistema financeiro internacional pelas sanções dos EUA.

Voa, Janja, voa!

Dona Janja da Silva, sem cargo no Governo, foi de jatinho da FAB para o Rio de Janeiro dia 31 de março. Pegou carona com a ministra Esther Duek, do Ministério da Inovação, quem requereu o voo. Levou uma penca de “assessores”, além do staff de Duek. Janja participou, dia 3, do programa Sem Censura da TV Brasil no Rio e passeou pela cidade. Não há registros pela FAB de um voo dela de volta.

Subsídio perdido

A MP 1.349/26 instituiu um subsídio de até R$ 2 no litro do diesel, visando mitigar a oscilação de preços, mas a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, afirma que o desconto não chegou às empresas. Ocorre que o desconto não é automático e depende da adesão dos Estados e do repasse por distribuidores, gerando atrasos e insegurança no setor.

Desigualdade & IA

Estudo do Changemaker aponta que investimentos no mundo em IA aplicada ao ensino devem passar de US$ 112 bilhões até 2034. O Brasil concentra 69% das edtechs da América Latina, mas convive com a desigualdade entre a rede privada que avança em infraestrutura e inovação, enquanto pouco mais de 50% das escolas municipais têm acesso adequado à internet.

Parabéns

O “Jornal do Brasil”, o Famoso JB, que ainda existe em formato online, completou ontem 135 anos de existência. Viva a imprensa brasileira.

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#CEI estreou série de palestras com mestre em Psicologia pela PUC-Rio, César Ibrahim. #Helena e Stefano Levorato, da SBI, receberam prêmio “Inovador de Destaque” e “Diretor de Inovação” do GinI. #Mobiis leva IA e operação ao vivo à Intermodal 2026. #Senador Davi Alcolumbre realizou, ontem, no Senado, sessão para celebrar 50 anos do Hospital Dom Orione. #Pelo 5º ano consecutivo School of Rock conquista Selo de Excelência em Franchising ABF. #Psicóloga Eliana Sorrini fala sobre saúde mental e vida moderna com atores e público, hoje, na Futuro - Artes e Tecnologia (RJ). #Gabriela Bahia lança Desafio Detox, na segunda, com aulão no Youtube e Instagram.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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