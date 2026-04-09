Emabaixador do Irã vai ao Congresso em busca de apoio

Com forte aparato de segurança pessoal e da Polícia Legislativa, o embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadiri, circulou na manhã da terça-feira no Congresso Nacional. Passou por alguns gabinetes de parlamentares da esquerda, em busca de algum socorro - em discursos nos plenários e na mídia - contra as ameaças de Donald Trump de dizimar "uma civilização inteira". Uma das agendas de Ghadiri foi na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, presidida por Alice Portugal (PCdoB-BA). Não consta que o diplomata tratou da morte de mais de 60 mil iranianos pelo regime ou que tenha defendido o uso de crianças e adolescentes como escudo humano contra os ataques dos EUA. Uma de suas principais preocupações diz respeito a uma parceria que o Irã busca há anos, com o Banco do Brasil, para driblar as sanções econômicas

Brasileiro voa!!!

Vejam como é difícil e surreal a malha aérea do Brasil, e como a tão comemorada aviação regional por governos seguidos é uma demagogia. Uma empresa de evento quer levar para Manaus convidados de todos os Estados da Região Norte para capital do Amazonas. Ocorre que todos os voos das três companhias que controlam o setor fazem escalas em Brasília ou São Paulo, para depois "subir" para Manaus. Em alguns casos são mais de 10 horas de voo. Resultado: o evento foi transferido para Brasília.

Vendeta

O principal projeto de Jair Bolsonaro, além de eleger o filho presidente da República, claro - é eleger o máximo de senadores possível para tocar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. Bolsonaro diz a próximos que almeja uma bancada forte e fiel de 55 senadores. A articulação do PL foca nisso. Aliás, antes de ser preso, o ex-presidente deixou uma lista com os potenciais nomes para o projeto da vendeta.

Pergunta básica

Não é ilegal, e o ministro Alexandre se Moraes se blinda nisso. Mas é imoral - e nota-se que moralidade sumiu do vocabulário do Poder. A pergunta é: você, cidadão, se tivesse todo esse dinheiro, pagaria R$ 129 milhões a uma advogada mediana para menos, sem portfólio, se o marido não fosse ministro do STF?

Detalhes...

O novo relator da pensão semivitalícia do já escandaloso chamado “divórcio milionário da Bahia”, entre Fabiana Gordilho e Lucas Abud, promoveu um fato jurídico notável: votou a favor da manutenção da pensão de uma mulher jovem e empresária e que recebe 140 mil reais por mês há 84 meses, mas no julgamento reconheceu que fatos novos e gravíssimos ele “não tinha lido”, por acreditar que não estavam nos autos… porém sempre estiveram.

… depois de 10

O mais estranho no caso que é todo estranho é que o agora relator, desembargador Cássio Miranda, assume depois de 10 magistrados se declararem suspeitos para votar. Ele votou na 1ª vez, sem tomar conhecimento desses fatos, contra o então relator que negava a pensão perpétua. E que se declarou, depois, suspeito. Uma coisa é certa: o caso vai para o STJ e o CNJ.

Filosofia da terra

Parceria entre o Incra e a Universidade Estadual de Santa Cruz, de Ilhéus, através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), disponibiliza inscrições, que podem ser feitas até 15/4, para 50 vagas da graduação em Licenciatura em Filosofia da Terra. O curso acontecerá no Centro Educacional Florestan Fernandes, no assentamento Terra Vista, no município de Arataca-BA.

ESPLANADEIRA

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