Lula tentou engajamento nas redes e deu tiro no pé - ou na paca

Gravar momentos de descontração do casal para atingir o público jovem nas redes foi ideia da Secom do Palácio. Mas aparece a Dona Janja tomando a frente do script e pimba! Tiro no pé. Ou na paca. O 1° casal avisou que toparia o desafio, mas não informou qual seria o cardápio. A gafe do menu com carne no prato e o presidente Lula da Silva elogiando o animal silvestre cozido são agora mais dois problemas para a comunicação presidencial e eleitoral: um, a carne de caça proibida no almoço de quem deveria dar o exemplo. Outra, a picanha barata prometida na campanha eleitoral que não rendeu até agora na mesa do povo, cujo quilo está a R$ 77,00.

Além da Faroeste

O Tribunal de Justiça da Bahia é tão complicado que metade dos desembargadores já caiu na Operação Faroeste da Polícia Federal, e a outra metade dos desembargadores está na mira dos xerifes do Conselho Nacional de Justiça por decisões estranhas.

Sucessão no Rio

O presidente interino da ALERJ, Guilherme Delarolli (PL), avisou aos deputados que nada muda nos trabalhos até a decisão do STF sobre a eleição para governador do Rio. A Corte retoma o caso hoje no plenário, e tudo indica para uma eleição direta. Mesmo que perca o poder de escolha interna, um forte grupo dentro da ALERJ vai lançar um nome. Mas o bloco PT/PCdoB/PV avisou que só topa nome anti-bolsonarista.





Ainda é pouco

Medida Provisória assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União de ontem destina parte da arrecadação das apostas das bets ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da PF (FUNAPOL). O reajuste será escalonado, 1% em 2026, 2% em 2027, 3% em 2028. A PF esperava mais. Ela quer os recursos da FUNAPOL para equipamentos, viaturas, treinamento de policiais e mais contratações.

É preciso avançar

Apesar da proibição legal, dados da Coluna passados do Ministério do Meio Ambiente, que monitora o setor no País, aponta que 1.666 municípios ainda utilizam lixões. Em contrapartida, 68% das cidades já adotam aterros sanitários, atendendo cerca de 169 milhões de brasileiros. O desafio é maior em municípios pequenos e na coleta seletiva, presente em apenas 29,2% das cidades.

Contra a desinformação

O Ipea, em parceria com a AGU e apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, lançou pesquisa para mapear como a desinformação afeta a formulação e execução de políticas públicas. O alvo são servidores em cargos de comissão ou confiança. Eles devem responder questionário via app SouGov até 2/6. O objetivo é criar estratégias para fortalecer a governança informacional e a confiança nas instituições.

ESPLANADEIRA

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

#Amanda Mendonça apresenta o show "Xodó em Flor", na Áudio Rebel (RJ), amanhã. #Luiza Fariello lança "Um corpo para Jaime", hoje, no Glória Café (BSB). #Filipe Macedo e Donaldo Buchweitz lançaram livro "A Pedra da Sabedoria" (Ed. Ciranda Cultural). #Maternidade Brasília lidera há 6 anos número de nascidos vivos no DF. #Ambev abre Programa de Estágio 2026 com 163 vagas em todo país; Inscrições até dia 13. #Raphael de Oliveira, "Mamão", é o campeão do Torneio Futbattle juvenil no RJ. #Brasília recebe, amanhã, vernissage da Casa Niemeyer, comandada pelo assessor o imobiliário Augusto Cesar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.