Situação política-eleitoral do Rio de Janeiro mexe com o País

A atual situaçãopolítica-eleitoral do Estado do Rio de Janeiro é tão inédita quemovimenta os gabinetes do Judiciário e de governadores em todo oPaís. Com a renúncia de Cláudio Castro (PL) e o afastamento deRodrigo Bacellar do comando da Assembleia Legislativa, preso pela PF,as margens para variadas interpretações judiciais no SupremoTribunal Federal causam tensão. Qualquer decisão pode abrirprecedente para repercussão geral para eventuais futuros casossimilares. Entre portas, desembargadores e mandatários avaliam que,se o STF mantiver o presidente do Tribunal de Justiça no comando doEstado, o acúmulo de função nos próximos meses pode prejudicartanto a pauta do Judiciário local quanto o andamento dos serviçosbásicos do Estado, diante da ausência de um governador quetradicionalmente faz a interface diária com secretários eprefeitos. Ou seja, a eleição direta (povo nas urnas) ou indireta(na ALERJ) seria a melhor escolha dos ministros para o mandato tampãoaté dezembro.

Odivórcio

O mais espantoso detodo o caso de divórcio do ex-casal Fabiana Godilho e Lucas Abud éque um simples processo de família, até agora, já teve 10desembargadores do TJ da Bahia que se declararam impedidos! Mesmotribunal conhecido nacionalmente pela operação Faroeste, da PF, queafastou juízes. O caso vai terminar no Conselho Nacional de Justiçainevitavelmente e pelas questões jurídicas o STJ será chamado apôr ordem no feito. Atenção PF: há algo estranho no reino doAcarajé.

Troca-troca

Dos 54 deputadosestaduais da Assembleia do Paraná, 24 trocaram de partidos nessaLegislatura, ou praticamente 40% dos mandatários. Mesmo com a forçado governador Ratinho Junior, dois parlamentares saíram do PSD. Foio maior troca-troca de partidos nas assembleias do País.

Diálise

Dados da DaVita,parceira do SUS, mostram que Sudeste e Nordeste concentram a maiorparte dos pacientes em diálise no País. O Vale do ABC (SP) lideracom 18,4%, seguido pelo Nordeste (17,4%) e a capital paulista(16,3%). Quase 60% dos pacientes têm mais de 60 anos. Para onefrologista Bruno Zawadzki, os dados reforçam a correlação entredensidade populacional, envelhecimento e a Doença Renal Crônica.

Motose seguro

A frota segurada demotocicletas no Brasil chegou a 1,94 milhão de unidades em dezembrode 2025, equivalente a 5,2% da frota total, que supera 37 milhões demotos no País. Em 12 meses, a base cresceu cerca de 9%, ante 1,65milhão em dezembro de 2024, segundo dados da FenSeg e da Senatran. Odado evidencia a baixa penetração do seguro no segmento e o espaçopara expansão diante do crescimento da frota.

Mesmocaminho

O governo chinêsinterveio e encerrou a guerra de preços no delivery ao ordenar o fimdos subsídios predatórios entre plataformas. Enfraquecida pelacompetição, a Meituan veio para o Brasil com a Keeta, mas enfrentaproblemas que incluem questionamentos de entregadores, restaurantes efuncionários. Enquanto a China agiu com regulação firme, o Brasilpermite que Keeta e 99Food desestabilizem o mercado local deentregas.

ESPLANADEIRA

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