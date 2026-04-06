O nosso ouro - parte 2

A Associação Nacional do Ouro (ANORO) enviou ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo (foto), o ofício nº 101/26 questionando o porquê de a instituição não prestigiar os brasileiros na compra do metal. Representante de quatro das cinco corretores legalmente credenciadas a vender para o BC, a ANORO indagou “Quais são as razões jurídicas, prudenciais, regulatórias, contábeis, operacionais, logísticas, cambiais, reputacionais e estratégicas que levam o Banco Central do Brasil a não adquirir ouro ativo financeiro no mercado doméstico”. Há 30 anos o BC tem priorizado a compra tímida do ouro no exterior, mas chamou a atenção das corretoras nacionais o grande volume adquirido para reservas no último ano. Hoje, o BC adquire ouro em especial dos EUA, Suíça e Emirados, e as brasileiras vendem principalmente para os países do Oriente Médio. “Cuida-se de questão que alcança, simultaneamente, a soberania nacional, a eficiência administrativa (...)”, e “A aquisição externa pode importar dependência de cadeias internacionais de suprimento, custos e fricções logísticas adicionais, exposição cambial na etapa aquisitiva”, cita a ANORO. O Banco Central não tem se posicionado na praça sobre essas cobranças.



Perigo dos drones



Os drones com grande alcance (hoje até nas mãos de crianças) se tornaram um problema sério no espaço aéreo dos aeródromos de capitais, e a ANAC não tem braços suficientes para fiscalizar e punir. Na quinta-feira (2) pela manhã, os controladores de voo do Aeroporto do Galeão, no Rio, ordenaram a pilotos de aviões comerciais a mudança de cabeceira para pouso (RNP B THR 02) por causa de drones na região do Maracanã.



Divórcio...



Após a Coluna citar que a desembargadora da Bahia Heloísa Graddi estava às vésperas da aposentadoria, ela confirmou a pendura da toga. Dona Graddi gozava de licença e quase voltou ao TJ só para votar na ação do divórcio milionário de Fabiana Gordilho contra Lucas Abud, mas sentiu cheiro de enxofre. Ela teria sido “convocada” para a ação em que o advogado do Banco Master, Eugênio Kruschevsky, defende Fabiana.

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Após a Coluna citar que a desembargadora da Bahia Heloísa Graddi estava às vésperas da aposentadoria, ela confirmou a pendura da toga. Dona Graddi gozava de licença e quase voltou ao TJ só para votar na ação do divórcio milionário de Fabiana Gordilho contra Lucas Abud, mas sentiu cheiro de enxofre. Ela teria sido “convocada” para a ação em que o advogado do Banco Master, Eugênio Kruschevsky, defende Fabiana....milionário



Kruschevsky e Ana Patrícia Leão são advogados de Fabiana, maior empresária de escola de balé da Bahia. Não satisfeitos, após perderem julgamento que retira a pensão semivitalícia para cliente, (isso já custou quase R$ 11 milhões), a pressão voltou-se contra o desembargador Cícero Landim, que emitira voto contra o benefício que já dura 84 meses. Landim se declarou “impedido”, e haverá novo julgamento. Dez desembargadores já passaram pelo caso. Leia detalhes no site da Coluna.

Jornalistas unidos

Jornalistas, publicitários e outros profissionais de comunicação de Minas organizaram o Movimento Resgate AMI, e lançaram um abaixo-assinado para resgatar a sede e redemocratizar a Associação Mineira de Imprensa (AMI). O movimento alega que a AMI “deixou de exercer a colegialidade e representatividade dos profissionais e empresas de comunicação que lhe cabiam”, nas mãos de outras pessoas, atualmente.

Saúde no Rio Kruschevsky e Ana Patrícia Leão são advogados de Fabiana, maior empresária de escola de balé da Bahia. Não satisfeitos, após perderem julgamento que retira a pensão semivitalícia para cliente, (isso já custou quase R$ 11 milhões), a pressão voltou-se contra o desembargador Cícero Landim, que emitira voto contra o benefício que já dura 84 meses. Landim se declarou “impedido”, e haverá novo julgamento. Dez desembargadores já passaram pelo caso. Leia detalhes no site da Coluna.Jornalistas unidosJornalistas, publicitários e outros profissionais de comunicação de Minas organizaram o Movimento Resgate AMI, e lançaram um abaixo-assinado para resgatar a sede e redemocratizar a Associação Mineira de Imprensa (AMI). O movimento alega que a AMI “deixou de exercer a colegialidade e representatividade dos profissionais e empresas de comunicação que lhe cabiam”, nas mãos de outras pessoas, atualmente.Saúde no Rio



O Rio de Janeiro recebe o fisweek e o Rio Health Fórum entre 11 e 13 de novembro. Os eventos, que ocorrem na Marina da Glória e no MAM, reúnem líderes do setor para debater inovação e parcerias estratégicas. As inscrições já estão abertas. O encontro consolida a cidade como o principal polo de tecnologia e tendências médicas da América Latina.





#China Gate leva comitiva à Canton Fair Global. #Rio Artes acontece de quarta a domingo, na ExpoRio Cidade Nova. #“1964: o que ainda nos resta dizer?” (Ed. Metanoia), foi inscrita no prêmio Jabuti Acadêmico. #Conversys celebra 10 anos com crescimento e expansão internacional. #Revista Justiça & Cidadania promove dia 13/4 a 11ª Caravana Judiciária, na BA. #Megamatte apresenta modelos de franquias na Franchise4U no RJ (9/4) e na Franchise B2B em BH (14/4). #“Na Prática” disponibiliza aula gratuita e exclusiva com CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti; Inf: tinyurl.com/bdhcwk8p . ESPLANADEIRA#China Gate leva comitiva à Canton Fair Global. #Rio Artes acontece de quarta a domingo, na ExpoRio Cidade Nova. #“1964: o que ainda nos resta dizer?” (Ed. Metanoia), foi inscrita no prêmio Jabuti Acadêmico. #Conversys celebra 10 anos com crescimento e expansão internacional. #Revista Justiça & Cidadania promove dia 13/4 a 11ª Caravana Judiciária, na BA. #Megamatte apresenta modelos de franquias na Franchise4U no RJ (9/4) e na Franchise B2B em BH (14/4). #“Na Prática” disponibiliza aula gratuita e exclusiva com CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti; Inf: tinyurl.com/bdhcwk8p .

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.