O Ray-Ban da CPI – Parte final

“Isso é errado, isso não se faz”. Essas foram as palavras mais leves do ministro do STF André Mendonça sobre parlamentares e assessores da CPMI do INSS que tiveram acesso à sala-cofre da Comissão, em seu discurso na sessão plenária da Corte do último dia 26 (Quinta-feira), ao defender seu voto vencido pela prorrogação da CPMI. Conforme revelou a Coluna em 1ª mão no dia 19 de março, Mendonça lacrou a sala e proibiu acesso de qualquer um – de senadores a asseclas – porque descobriu que alguns deles usaram os óculos Ray-Ban Meta Wayfarer 2ª Geração (R$ 4 mil na praça), com microcâmera, para filmar e fotografar imagens e vídeos dos documentos sigilosos do inquérito da Polícia Federal, em especial as do “banqueiro” Daniel Vorcaro. O STF enterrou a CPMI dando direito ao silêncio em HC para mais de uma dezena de suspeitos investigados. Ficaram para trás, na gaveta, o relatório com mais de 200 pedidos de indiciamento e as vistas-cegas dos seus membros sobre os espiões tecnológicos: a Polícia Legislativa não recebeu uma solicitação sequer para investigar essa denúncia, vinda de um ministro da mais alta Corte Judiciária.

Mais dois

A aproximação das eleições tem feito a Justiça acelerar julgamentos capazes de abater candidaturas de governadores. Outros dois correm risco: Gladson Cameli, do Acre, e Antonio Denarium, de Roraima – ambos do Progressistas. O STJ marcou para 15 de abril a retomada de julgamento de Cameli. Já Denarium está na mira do TSE, que poderá julgá-lo no próximo mês. Detalhes no site da Coluna.

Barão das Emendas

O já chamado entre portas de Barão de Emendas Pix na Câmara está na mira da Polícia Federal. O deputado Yury do Paredão (MDB-CE) recebeu R$ 18,5 milhões em recursos públicos via transferências especiais. O parlamentar foi citado em potenciais desvios de recursos que extrapolam a relação política formal com prefeituras cearenses.

Respeito no canteiro

A personagem Engenheira Eugênia, do Coletivo de Mulheres da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, passou a integrar a apostila “Práticas de Alfabetização e de Matemática” para Educação de Jovens e Adultos (EJA), publicada em 2026. É utilizada uma história em quadrinhos que aborda assédio moral e machismo no trabalho, estimulando a reflexão e alerta sobre os crimes.

DRI dos clubes

A Federação Nacional de Clubes, a Fenaclubes, terá um novo diretor de Relações Institucionais em Brasília. Com trânsito suprapartidário entre o Congresso e Ministérios, há mais de dois Governos, o baiano Marcelo Sacramento, que já é diretor da entidade, assume a função em abril. Ex-comodoro do Yacht Club da Bahia, Sacramento vai bater ponto semanalmente em Brasília tratando pautas do setor.

Reciclagem

Pesquisa nacional com Nexus/Sindiplast, com 2.009 entrevistados, aponta que 75% dos brasileiros separam materiais recicláveis ou moram com alguém que separa. Na Geração Z (16 a 24 anos), 67% dizem separar o lixo. Para 46% deles, porém, o maior obstáculo é a falta de costume ou esquecimento. Na faixa dos 60 anos ou mais, 80% dizem reciclar o lixo em casa. Apenas 20% citam falta de costume como obstáculo.

ESPLANADEIRA

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