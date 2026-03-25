O pai e a esposa

O fator surpresa de Ratinho Junior – não será candidato a presidente nem a senador – abalou a corrida presidencial. Duas pesquisas nacionais que já iriam para as ruas excluíram seu nome. Do trio presidencial de Gilberto Kassab, era o que melhor pontuava pelo PSD. O governador do Paraná falou sério e sem demagogia, na nota que justificou a saída da disputa, quando citou o ambiente familiar. Ele se aconselhou com o pai, o comunicador Carlos Massa, e a esposa Luciana Saito. Entre portas, no último domingo, avaliaram, segundo próximos, que nunca haverá zona de conforto para político, mas o eventual salto nacional traria luz aos negócios (todos lícitos, claro) do pai e para a sua discreta família. Ou seja, foi questão de preservar o império de comunicação do pai, as empresas do fundo familiar e em especial as filhas contra fake news e o jogo pesado de uma disputa do nível. Mas há o plano político, evidente. Ratinho quer fazer seu sucessor o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), e vai focar no apoio dos prefeitos. Hoje, Sergio Moro é líder isolado para o Governo.

O ex-poderoso

Daniel Vorcaro é um empresário eclético nos contatos a despeito do tempo. Gente que já foi, há anos, continua sendo para ele bem importante. Desfilou na sua agenda de telefone Valdir Simão, cadastrado como Ministro. Vem a ser o ex-chefe da CGU e do Planejamento do Governo Dilma Rousseff.

Desprotegidos

O Brasil tem 350 mil imigrantes em situação irregular no País, segundo o Ministério da Justiça. O Observatório das Migrações Internacionais indica que o País ultrapassou 1,5 milhão de migrantes residentes, com fluxos expressivos vindos da América Latina e da África. Giselle Amorim, advogada da Amorim Global, ressalta que a falta de documentação impede o migrante de exercer direitos básicos e fica sem proteção.

Novato deu conta

Presidente interino da ALERJ, Guilherme Delaroli (PL-RJ) tem agradado dentro do possível na substituição a Rodrigo Bacellar, o ex preso e indiciado pela Polícia Federal. A gestão dele, segundo pessoas ouvidas pela Coluna, atende da esquerda à direita e fez a pauta andar. Embora não se aconselhe com Bacelar, era o que o ex-poderoso também deixou na fila para soltar.

CEBDS em Portugal

Cerca de 30 executivos de empresas do Brasil e de países da América Latina participarão da Jornada de Educação Executiva Avançada do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, em Carcavelos, Portugal. O evento ocorre de 20 a 24 de abril e é desenvolvido em parceria com a Sustainable Ventures, na Nova School of Business and Economics. Autoridades lisboetas marcarão presença.

Mulheres ao volante!

Pesquisa do Sem Parar com 651 motoristas, clientes da plataforma, revela que 54% das mulheres já presenciaram agressividade no trânsito e 68% evitam trajetos por insegurança. Oficina mecânica é o ambiente de maior desconforto (41%) para elas. Apesar disso, a autonomia cresce: 68% das entrevistadas gerenciam sozinhas as manutenções e seguros de seus veículos, e 74% dirigem diariamente por independência.

ESPLANADEIRA

#UVA e Hemorio realizam mutirão para doação de sangue, amanhã no campus Botafogo (RJ). #Messer Gases deu treinamento do HyCut na Firjan/Senai Rio no início do mês. #Parcelamento via iFood Pago cresce e obtém 1,3 mi de pedidos entre dez/25 e jan/26. #MadeinWeb conquista AWS Golden Jacket inédita no Brasil com diretor certificado. #Estrela Lojas lançou projeto “Voz da Estrela”, voltado à participação de creators na produção de conteúdo para as redes sociais da marca. #Petlove leva cães terapeutas para apoiar crianças com câncer no GRAACC. #Rui Valeije assume estratégia de projetos B2B da iGUi no Brasil.

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