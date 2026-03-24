"Casa do Povo", Congresso bloqueia acesso de visitantes pela Chapelaria

Considerado a “Casa do Povo” por ícones políticos que por décadas ali transitaram, o Congresso Nacional torna-se, aos poucos, mansão de poucos. A decisão dos presidentes do Senado e Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, de restringir o acesso ao Congresso pela Chapelaria apenas a deputados e senadores, e outras autoridades, já causa alvoroço entre servidores e parlamentares. Os gabinetes foram surpreendidos ontem com e-mail com novas regras. Os acessos de visitantes por táxi, uber, carros particulares ou a pé serão pelos Anexos. Servidores receiam que isso cause um “congestionamento” diário nas portarias laterais. Enquanto seus chefes, as excelências, vão chegar de BMW, Mercedes, Audi, Volvo e outros carros que desfilam pela Chapelaria todos os dias. Com exceção de Luiza Erundina, que tem um Fiat Elba.

Bomba no banco

Caiu como uma bomba nos corredores e gabinetes do BTG Pactual a notícia, publicada aqui, de que o advogado baiano Eugênio Kruschewsky, que defende o banco em duas causas (no Econômico, braço do BTG) é também um dos principais advogados de Daniel Vorcaro, inimigo figadal de André Esteves. O Jurídico do BTG está de olho. A assessoria do BTG preferiu não comentar.

R$ 800 milhões

O senador Cid Gomes (PSB) voltou a dizer que o deputado federal Júnior Mano (PSB) é vítima de perseguição política. É acusado em investigação da PF de participação em venda de emendas e desvios de recursos públicos, em relatório no STF. Passeiam no inquérito também o ex-deputado José Guimarães (PT-CE), o federal Yury do Paredão (MDB) e o ex-presidente do Senado e deputado licenciado Eunício Oliveira (MDB).

Folguinha básica

Em decisão monocrática, após análise de pesquisa interna, o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano (2024-2028), decidiu fazer um senhor agrado aos milhares de funcionários da entidade, como ele tem repetido. Anunciou regra que dá folga ao colaborador no dia do aniversário, menos aos estagiários e aprendizes. A Firjan tem defendido a manutenção da escala de trabalho 6 x 1.

APAS & ICMS

Do presidente da Associação Paulista de Supermercados (APAS), Erlon Ortega, sobre um pleito da entidade, de que as parcelas do ICMS pagas em duplicidade fossem devolvidas em 12 vezes, ao invés de 24, como proposto inicialmente pelo Governo. “Reduzir a devolução de créditos de ICMS para 12 parcelas é um avanço, mas ainda distante do ideal defendido pelo setor para a devolução do imposto pago”.

Tabu e Planejamento

Pesquisa Icatu Seguros com 500 pessoas, via internet, revela que 67% delas pensam na morte com alguma frequência. Destes, apenas 16% se organizam financeiramente. Apenas 12% têm seguro de vida. A violência é um dos principais gatilhos para 36% das mulheres terem esses pensamentos. Nos homens, a reflexão acontece por fatores ligados à idade e à trajetória (39%). No luto, 23% das mulheres buscam ajuda. Homens, 19%.

ESPLANADEIRA

#Fit Pueri Expo reúne indústria do universo infantil em SP, de 26 a 28/4. #Exposição com obras de Torres García será inaugurada no CCBB Brasília, dia 31/3. #Printi e Francal acordam parceria para melhorar experiências em eventos. #Layer Up é finalista do Prêmio Abradi em 7 categorias. #Genera e Boticário firmam parceria conectando DNA ao skincare personalizado. #CAIXA Vida e Previdência alcançou marca de R$ 200 bi em reservas. #Stefano Levorato, fundador da SBI, participa do webinar “O amanhã é agora para quem inova”; Inf: tinyurl.com/ms224zfx .

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